Już wkrótce Windows 11 ułatwi tworzenie kopii zapasowych, migrację, a nawet przenoszenie systemu

W marcu 2023 roku Microsoft rozpoczął publiczne testowanie nowej aplikacji “Kopia zapasowa systemu Windows”. Nie okazała się jednak sukcesem. Choć była dość pomocna, często również krytykowano ją za epizody takie, jak wymuszona instalacja. Dlatego użytkownicy cały czas czekali na zmiany w tym zakresie – i jak się okazuje, mogą doczekać ich już w tym roku!

Windows 11 lepiej obsłuży zmiany

Microsoft testuje obecnie dwie rzeczy – zmianę sposoby tworzenia kopii Windows 11 oraz nowe narzędzie do migracji systemu. I takie by się przydało, co potwierdzi chyba każdy, kto przenosił system na nowy dysk czy laptopa. Niektóre szczegóły na jego temat pojawiły się wcześniej w tym roku w kompilacji Insider. Na podstawie dostępnych danych interfejsu, niektórzy entuzjaści systemu Windows zdołali stworzyć rekonstrukcję tej aplikacji.

Co ciekawe, ślady komponentu “WindowsMigration” odkryto w kwietniu 2024 roku, jednak wówczas firma Microsoft zaprzeczyła istnieniu czegokolwiek takiego i stwierdziła po prostu, że jest to błąd. Niezależnie od tego, czy to powiązane, czy nie, w końcu otrzymujemy więcej informacji o narzędziu do migracji. Teraz, wraz z najnowszymi kompilacjami kanału Dev i Beta, pojawiło się więcej szczegółów na temat nowego apletu migracji, który jest teraz w aplikacji Backup. Użytkownik X “phantomofearth” pokazał nam, jak to wygląda.

fot.: phantomofearth /X

Po uruchomieniu zaktualizowanej aplikacji “Kopia zapasowa systemu Windows”, użytkownicy mogą wybrać opcję “Utwórz kopię zapasową tego komputera na OneDrive” lub nowo dodaną opcję “Przenieś pliki na nowy komputer” za pośrednictwem sieci Wi-fi. Nowa funkcja jest projektowana tak, aby użytkownicy mogli łatwo przenosić lokalne pliki, ustawienia, aplikacje, poświadczenia i inne dane na nowy komputer po sparowaniu obu systemów.

Aby ukończyć parowanie, wymagane jest proste uwierzytelnienie za pomocą hasła. Nie da się ukryć, że Microsoft sięgną po rozwiązanie, z jakiego od lat cieszą się użytkownicy systemu Android. Ale to dobrze. Przerzucanie danych ze starego smartfona na nowy jest tam bardzo wygodne i mało absorbujące. Pozostaje mi mieć nadzieję, że i w przypadku Windows 11 będzie tak samo.