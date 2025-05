Sensacyjne doniesienia nt. wszechświata. Tego o ciemnej energii nie wiedzieliśmy

Ciemna energia ma rzecz jasna hipotetyczny charakter, ponieważ jej istnienia nie udało się jeszcze bezpośrednio potwierdzić. Zdaniem naukowców miałaby ona wypełniać całą przestrzeń kosmiczną, wywierając na nią ujemne ciśnienie. Byłaby też jednym z czynników wpływających na rosnące tempo ekspansji wszechświata. To kolejna kwestia, która zaprząta badaczom głowy i nie wydaje się, w świetle najnowszych doniesień sytuacja stała się jaśniejsza.

Wszystko za sprawą odkrycia, za którym stoi Yashar Akrami i jego współpracownicy z Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie. Członkowie zespołu badawczego doszli do wniosku, jakoby ciemna energia mogła słabnąć wraz z upływem czasu. Gdyby się to potwierdziło, mielibyśmy dowody sprzeczne z założeniami powszechnie akceptowanego modelu, czyli Lambda-CDM.

Takowy należy do grona często wykorzystywanych modeli kosmologicznych, których zadaniem jest wyjaśnianie, jak ewoluuje i funkcjonuje wszechświat. Jednym z jego założeń jest to, że istnieje ciemna energia, zwykła materia oraz zimna ciemna materia. W toku prowadzonych badań stojący za nimi eksperci doszli do potencjalnie przełomowych wniosków. Ich zdaniem ciemna energia wcale nie musi być tak stała, jak wskazywałyby na to wcześniejsze teorie.

Tak przynajmniej sugerują wyniki obserwacji prowadzonych z wykorzystaniem instrumentu DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Wynika z nich, jakoby ciemna energia mogła doświadczać zmian w nasileniu wraz z upływem czasu i w długofalowej perspektywie słabnąć. Jeśli faktycznie tak jest, to może się okazać, iż model Lambda-CDM nadaje się do poważnego rozpatrzenia i modyfikacji.

Akrami proponuje, by zdefiniować ciemną energię na nowo, jako pole wykorzystane do wyjaśnienia obserwacji przyspieszającego tempa ekspansji wszechświata. Tym sposobem można byłoby powiązać bardziej zaawansowaną teorię strun ze standardowym modelem kosmologicznym. Co więcej, można teraz zakładać, iż ciemna energia może oddziaływać z grawitacją, choć zanim naukowcy zidentyfikują taką piątą siłę, będzie potrzeba zdecydowanie twardszych dowodów. Takowym bez wątpienia byłoby zarejestrowanie wpływu ciemnej energii na grawitację.