Nie możesz żyć w wakacje bez filmów? Anker i Amazon mają dla ciebie przenośny projektor.

Anker NEBULA Cosmos 4K

Anker NEBULA Cosmos 4K to projektor, który jest w stanie wyświetlić obraz o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli, czyli 4K, przy czym służy do tego układ DLP o rozdzielczości o połowę mniejszej (1920 × 1080 pikseli), wykorzystując technikę szybkiego przełączania pikseli XPR opracowaną przez firmę Texas Instruments. Z matrycą DLP współpracuje laserowe źródło światła o żywotności 25 tysięcy godzin – co powinno wystarczyć na cały czas eksploatacji urządzenia – i wydajności 2200 lumenów, wystarczającej do użytkowania w pomieszczeniach bez dobrego wyciemnienia.

Anker NEBULA Cosmos 4K to urządzenie dość masywne, jak na sprzęt przenośny – waży 4,85 kg i wymaga zasilania sieciowego. Potrafi jednak obsłużyć ekrany o przekątnej od 1,5 do 3,8 metra, nagłośnienie zapewniają 2 głośniki szerokopasmowe o mocy 10 W każdy i dwa wysokotonowe o mocy 5 w każdym, jest też zgodność z Dolby Audio.

Projektor wyposażony został w dongle Android TV 10, który pozwala na przesył bezprzewodowy obrazu, może też pracować z klasycznymi źródłami przez HDMI. Oprogramowanie pozwala na automatyczne dopasowanie do ekranu, korekcję ostrości i likwidację zniekształceń trapezowych.

Czytaj też: Google przedstawia ulepszonego Gemini 2.5 Pro. Nowy lider w kodowaniu i rozumowaniu?

Anker NEBULA Cosmos 4K – parametry

Procesor: czterordzeniowy AR (procesor Cortex-A55)

GPU: Arm Mali-G31 MP2 GPU

RAM: 2 GB DDR

ROM: 16 GB eMMC

Głośnik: 2 × 10 W i 2 × 5 W Dolby Audio, technologia AiFi

Wi-Fi: podwójna częstotliwość 2,4/5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Hałas: < 30 dB

Promocja

Tak nietypowy projektor nie może być niestety tani – i nie jest. Jak podaje Ceneo, typowo trzeba za niego zapłacić około 6700 zł. Tym bardziej warto zatem zwrócić uwagę na promocję Anker NEBULA Cosmos 4K w sklepie Amazon.pl – projektor można tam kupić w ramach Błyskawicznej Okazji za jedyne 4999 zł.