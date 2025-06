Apple zaniża możliwości swoich urządzeń. Firma krytykuje nowe etykiety energetyczne

Apple dostosowuje się do nowych przepisów o etykietach energetycznych, ale zaniża w nich możliwości swoich urządzeń

Z informacji, jakie Apple zamieszcza na nowych etykietach energetycznych możemy się dowiedzieć m.in. tego, że iPhone 16 Pro ma klasę energetyczną B, jego bateria wytrzymuje 1000 cykli ładowania, a na pojedynczym ładowaniu może działać przez 37 godzin. Co ciekawe, według testów wymaganych przez Unię Europejską smartfon mieści się w klasie energetycznej A.

Apple przyznaje wprost, że celowo obniża niektóre wartości. Zdaniem firmy zewnętrzny tester zajmujący się interpretacją unijnych przepisów mógłby uzyskać inne przepisy. Chodzi tu nie tylko o klasę energetyczną, ale również odporność sprzętu na upadki. Firma postanowiła się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnymi karami.

Apple nie jest zadowolony z wymagań stawianych przez przepisy dotyczące nowych etykiet energetycznych

W 44-stronicowym dokumencie Apple tłumaczy się ze swoich decyzji. Firma podkreśla w nim swoje zaangażowanie w produkcję trwałych, energooszczędnych i łatwych do naprawienia urządzeń, co… jest raczej czymś, czego każdy się spodziewał w tego typu wyjaśnieniach.

Apple uważa, że sposób pomiaru zużycia energii na cykl ładowania nie jest wystarczająco precyzyjnie opisany w unijnych przepisach. Różne laboratoria mogą stosować odmienne ustawienia testowe, co prowadzi do różnych wyników. Dlatego Apple zdecydował się na bardziej zachowawczą ocenę, by uniknąć sytuacji, w której inny podmiot przyznałby niższą klasę.

Firma krytykuje też unijną metodę testowania odporności na upadki, zwracając uwagę na brak jednoznacznych wytycznych dotyczących materiału i rodzaju powierzchni, na którą urządzenie ma upaść (np. drewno, stal). Takie elementy mogą znacząco wpłynąć na wynik testu, a w konsekwencji na ocenę końcową urządzenia. Apple uważa, że obecna metodologia nie zawsze odzwierciedla realne warunki użytkowania sprzętu.

Apple podkreśla, że wiele wskaźników na etykiecie zależy od interpretacji producenta lub laboratorium, ponieważ przepisy zawierają „niejasny język” i „tymczasowe metody testowe”, które nie zostały jeszcze wystandaryzowane na poziomie UE.

W tej sytuacji najrozsądniejsze wydaje się, aby producenci elektroniki spróbowali wypracować wspólne i ustandaryzowane metody testowe, które pomogłyby im uniknąć niejasności i ewentualnych kar ze strony unijnych organów. Co również Apple zaznacza w swoich dokumencie, deklarując gotowość do współpracy.