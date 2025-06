Zintegrowane Arrow Lake pobiło rekord świata podkręcania należący do RTX 4090

Najnowszy rekordzista świata wyjaśnił, jak udało mu się zarządzać poziomami napięcia i temperatury, aby po raz pierwszy w historii przesunąć iGPU Intel poza granicę 4 GHz. Odbyło się to w trakcie targów Computex 2025. Jakich sposobów użył, aby osiągnąć taki wspaniały wynik?

Arrow Lake pokazało moc, której nikt się nie spodziewał!

Rekordzista to specjalista od overclockingu Pieter Massman. Podczas gdy większość ostatnich rekordzistów korzystała z karty graficznej Nvidia RTX 4090, Massman przebił ich, wykorzystując zintegrowany procesor graficzny Intel Core Ultra 9 285K . Dzięki pomocy overclockera Asusa, Petera „Shamino” Tana, Massman podkręcił procesor Arrow Lake Xe2-LPG 64EU iGPU do 4,25 GHz – czyli udało się osiągnąć taktowanie boost dwukrotnie większe niż standardowe. Zespół dokonał tego wyczynu dwukrotnie, potwierdzając wyniki w CPU-Z podczas transmisji na żywo na początku tegorocznego wydarzenia Computex na Tajwanie.

Jak podaje blog Massmana, Skatter Bencher, osiągnięcie to stanowi nowy światowy rekord zarówno częstotliwości taktowania zintegrowanego procesora graficznego, jak i ogólnej częstotliwości taktowania procesora graficznego. Od czasu wprowadzenia na rynek karty RTX 4090 w 2022 roku rekordy częstotliwości systematycznie rosły – z ok. 3,3 GHz do 4,02 GHz w 2023 roku. Co istotne – Massman wcześniej ustanowił rekord iGPU na poziomie 3,9 GHz podczas wydarzenia promującego Arrow Lake pod koniec zeszłego roku. Użył w tym celu tego samego układu, który podkręcił na tegorocznych targach Computex.

Podkręcanie polegało na ustawieniu współczynnika GT tak, aby pomnożyć domyślny zegar referencyjny przez współczynnik 85, czyli najwyższe dostępne ustawienie. Początkowo Massman dostarczał 1,3 V do zintegrowanego GPU za pośrednictwem szyny napięciowej VccGT dedykowanej rdzeniom graficznym procesora, ale osiągnęła ona tylko 3,1 GHz. Benchmark Furmark zawiesił się po osiągnięciu 2800 punktów w rozdzielczości 1080p, 3DMark Speed Way zatrzymał się przy około 650 punktach, a GPUPI 1B działał tylko przez około 17,9 sekundy. Aby ustabilizować system, zespół podkręcił interfejs graficzny die-to-die i zwiększył zegar referencyjny.

Po przełamaniu bariery 2 GHz w 2011 roku, podkręcanie zintegrowanych procesorów graficznych zatrzymało się na prawie dekadę, zanim w 2023 r. przekroczyło 3 GHz. Co dalej? Przyszłość pokaże.