Gigabitowy internet w pociągu? Deutsche Bahn testuje łączność 5G

Bezprecedensowa współpraca branżowa

GINT XT to pierwszy w Niemczech projekt, który łączy Deutsche Bahn z wszystkimi czterema krajowymi operatorami mobilnymi: 1&1, Deutsche Telekom, O2 Telefónica i Vodafone. W partnerstwie uczestniczą również Vantage Towers jako operator masztów radiowych, Ericsson jako dostawca technologii sieci 5G, Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) oraz zarządca infrastruktury Regio Infra Nord-Ost (RIN).

Projekt oparty jest na sukcesie wcześniejszej inicjatywy GINT i przewiduje przeprowadzenie testów terenowych na trasie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wcześniejszy projekt GINT, uruchomiony w 2024 roku, obejmował około 10-kilometrową trasę testową z udziałem Deutsche Bahn, Ericsson, O2 Telefónica i Vantage Towers.

5G zastąpi przestarzałą technologię GSM-R

Jednym z kluczowych aspektów projektu jest przygotowanie na Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), przyszły system telekomunikacyjny zaprojektowany przez międzynarodową Unię Kolei (UIC), który ma zastąpić obecny Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R), oparty na 2G, do 2035 roku.

Technologia GSM zbliża się do końca życia około 2030 roku, a FRMCS będzie działał równolegle z GSM-R (do około 2035 roku). Ta transformacja to nie tylko modernizacja – to prawdziwy skok technologiczny o dwie generacje komunikacji mobilnej.

Finansowanie i wcześniejsze doświadczenia

Wspólny projekt badawczo-rozwojowy jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Modernizacji Rządu (BMDS). Wcześniejszy projekt GINT otrzymał około 6,4 miliona euro wsparcia od niemieckiego rządu w ramach strategii gigabitowej kraju.

GINT XT buduje na doświadczeniach z pierwszej fazy – w 2024 roku partnerzy GINT ustanowili w rekordowym czasie trasę testową z masztami telefonii komórkowej w pobliżu szyn. Tym razem projekt obejmuje wszystkich czterech niemieckich operatorów mobilnych, co jest nowością w skali kraju.

Techniczna strona rewolucji

Kompaktowe, modułowe maszty instalowane wzdłuż torów są zaprojektowane do podwójnego użytku. Oznacza to, że mogą obsługiwać zarówno operacje kolejowe, jak i publiczne pokrycie mobilne, co skraca czas budowy i umożliwia szybsze wdrożenie.

Eksperci szacują, że już na początku lat 30. będziemy potrzebować przepustowości danych do 5 gigabitów na sekundę na pociąg między wieżami wzdłuż toru a przejeżdżającymi pociągami, aby pasażerowie na pokładzie mogli korzystać z telefonii i usług danych na poziomie jakości, jakiego oczekuje się od komunikacji mobilnej.

Perspektywa globalna

Projekt niemiecki to część szerszego trendu. Migracja na poziomie krajowym do FRMCS odbędzie się między 2028 a 2035 rokiem, ze stopniową eksploatacją komercyjną od 2032 roku. Podobne inicjatywy rozwijają się w całej Europie – SNCF Réseau uczestniczy w prototypowych projektach obejmujących wiele krajów europejskich.

Co ciekawe, w Australii inne warunki rynkowe przyspieszają proces migracji. W Australii Zachodniej Urząd Transportu Publicznego rozpoczął proces migracji, pokazując globalny zasięg tej transformacji.

Korzyści dla pasażerów i operatorów

Dla pasażerów oznacza to możliwość pracy online, streamingu filmów i wykonywania połączeń wideo podczas podróży z prędkościami porównywalnymi do najlepszych domowych połączeń internetowych. Dla operatorów kolejowych FRMCS otworzy drzwi do zaawansowanej automatyzacji operacji pociągów (ATO), systemów monitorowania i kontroli pociągów (TCMS) oraz monitoringu CCTV w czasie rzeczywistym.

Wyzwania i przyszłość

Przejście na FRMCS nie będzie proste. Obecna sieć GSM-R jest rozległa, a migracja całej infrastruktury będzie wymagała znacznej ilości czasu. Jeden maszt pokrywa tylko około jednego kilometra linii kolejowej, co oznacza, że potrzeba około 20 000 nowych masztów wzdłuż torów w całych Niemczech.

Projekt GINT XT to jednak dowód na to, że branża jest gotowa na tę transformację. Wyniki z niemieckiej trasy testowej pomogą zdecydować o ewentualnym wykorzystaniu infrastruktury FRMCS dla przyszłych zastosowań i mogą stać się wzorcem dla innych krajów.