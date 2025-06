Digital Champions CEE 2025: Wise wyprzedza gigantów. InPost i Allegro tracą pozycję lidera

Ranking Digital Champions CEE 2025 (raport w pliku PDF) otwiera estoński fintech Wise, który wyprzedził polskich gigantów – InPost i Allegro, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. To symboliczne zwycięstwo Estonii, kraju który konsekwentnie przoduje w cyfrowej transformacji. Polska jednak utrzymała dominację pod względem liczby reprezentantów i łącznej wartości. W rankingu znalazło się 39 polskich firm o wartości 43 mld USD, co stanowi 37% całkowitej kapitalizacji wszystkich spółek. Estonia z kolei zachowała pozycję lidera w przeliczeniu na mieszkańca – 12 firm z tego kraju, w tym zwycięski Wise, potwierdza wysoką koncentrację cyfrowych talentów w tym 1,3-milionowym państwie.

15 nowych graczy na mapie technologicznej CEE

Wśród najważniejszych zmian w tegorocznym rankingu jest debiut 15 firm, które przekroczyły próg kwalifikacyjny. Na szczególną uwagę zasługuje litewska Flo Health, wyceniona na 1,2 mld dol., która rozwija wspieraną sztuczną inteligencją aplikację do śledzenia cyklu menstruacyjnego i ciąży. Tuż za nią plasuje się chorwacki SuperSport (1,1 mld dol.), działający w sektorze zakładów sportowych i gier hazardowych. Polska wniosła aż pięciu debiutantów do tegorocznego zestawienia. To AirHelp, oferujący wsparcie dla pasażerów linii lotniczych, Kontakt.io wspierający zarządzanie blokiem operacyjnym, fintech PayPo, Nomagic.ai budujący roboty dla firm logistycznych oraz CloudFerro, dostarczający usługi chmurowe. Ta różnorodność sektorowa pokazuje dojrzałość polskiego ekosystemu technologicznego.

Szczególnie imponujące wyniki odnotowały spółki średniej wielkości, określane przez analityków mianem “smoków”. Firmy z kapitalizacją od 250 mln do 1 mld dol. zwiększyły swoją łączną wartość o 138% w ciągu zaledwie czterech lat. Ten wzrost świadczy o dojrzewaniu całego ekosystemu i tworzeniu warstwy firm, które mogą stać się przyszłymi jednorożcami. Cieszy nas rozwój największych regionalnych gwiazd branży technologicznej, a jeszcze bardziej ewolucja całego rynku CEE, który przekształca się w ekosystem nasycony licznymi, wartościowymi firmami – komentuje Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Struktura sektorowa rankingu pozostaje stabilna – firmy e-commerce i SaaS (Software as a Service) odpowiadają łącznie za 57% całkowitej wartości stu największych firm technologicznych. W rankingu znalazło się 31 przedsiębiorstw działających w modelu SaaS oraz 23 firmy z kategorii e-commerce i marketplace. Największą dynamiką wzrostu może się pochwalić sektor cyberbezpieczeństwa, który mimo zaledwie pięciu reprezentantów odnotował wzrost wartości o 94% do 8,3 mld dol.. To odzwierciedla rosnące znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego w erze cyfrowej transformacji.

Cienie na horyzoncie: odejścia gigantów i spadki wycen

Ranking opuściło 15 firm, w tym tak znane marki jak ElevenLabs i Grammarly. Obie spółki kontynuują dynamiczny wzrost, ale po zmianie siedziby lub struktury własnościowej nie spełniają już kryteriów dla firm środkowoeuropejskich. Znaczący wpływ na łączną kapitalizację miały spadki wycen niektórych gigantów. Rumuński UiPath stracił na wartości 20 mld dol., a polskie Allegro – 5 mld dol.. Te przeceny, wraz ze zmianami właścicielskimi, szczególnie dotykającymi spółki ukraińskie, przyczyniły się do tego, że obecna kapitalizacja pozostaje niższa od rekordowego poziomu sprzed czterech lat.

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą dojrzałość regionalnych firm technologicznych. Spółki cyfrowe z Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły ważny punkt zwrotny. Lokalne otoczenie biznesowe stało się zbyt małe, by najwięksi gracze mogli dalej rozwijać się wyłącznie na wewnętrznym rynku – mówi Wojciech Świercz, partner w Arthur D. Little w Polsce. Radzym Wójcik z Baker McKenzie dodaje: Coraz więcej naszych czempionów skutecznie realizuje strategię szybkiego wzrostu poprzez przejęcia innych spółek – nie tylko lokalnych podmiotów, ale również firm z Europy Zachodniej czy na przykład Turcji.

Czytaj też: AI Act a spadki na giełdzie. Które firmy straciły najwięcej po wprowadzeniu europejskich przepisów?

Ranking Digital Champions CEE, powstający po raz czwarty, potwierdza, że region Europy Środkowo-Wschodniej umacnia swoją pozycję na globalnej mapie technologicznej. Mimo wyzwań związanych z wahaniami wycen i odpływem niektórych firm, rosnąca liczba “smoków” oraz coraz bardziej umiędzynarodowione strategie największych graczy rokują dobrze na przyszłość całego ekosystemu.