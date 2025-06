Home Nauka Chińscy naukowcy wykryli niezwykle rzadką reakcję chemiczną. Wydawało się, że to niemożliwe

W przełomowym eksperymencie chińscy fizycy jądrowi po raz pierwszy bezpośrednio zmierzyli jedną z najrzadszych reakcji we wszechświecie — fuzję dwóch jąder węgla (reakcja ¹²C + ¹²C) przy energii 2,22 miliona elektronowoltów (MeV). To poziom odpowiadający warunkom panującym wewnątrz umierających gwiazd. Odkrycie to stanowi ogromny krok na drodze do zrozumienia procesów prowadzących do eksplozji supernowych oraz powstawania cięższych pierwiastków we Wszechświecie.