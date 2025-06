Przed nami długi weekend czerwcowy. System przelewów Elixir też robi sobie przerwę

System Elixir ma przerwę w działaniu

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Dzięki niemu realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. W standardowych warunkach system działa od poniedziałku do piątku, przeprowadzając rozliczenie i rozrachunek zleconych transakcji podczas trzech sesji rozliczeniowych o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przekonajmy się, co to oznacza w praktyce dla czerwcowego długiego weekendu. Przelewy zlecone w środę, 18 czerwca, po godzinie 16:00, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli w piątek, 20 czerwca. Nie ma się co dziwić – system po prostu nie pracuje w święta.

W 2025 roku Boże Ciało przypada 19 czerwca, w czwartek. Oznacza to naturalny długi weekend dla wszystkich, którzy zdecydują się wziąć urlop w piątek, 20 czerwca.

Euro Elixir pracuje normalnie

Ciekawostka dla tych, którzy planują międzynarodowe transakcje: system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 19 czerwca będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

Express Elixir – ratunek w potrzebie

Dla tych, którzy mimo wszystko będą musieli wykonać pilny przelew w trakcie długiego weekendu, pozostaje sprawdzona opcja. Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

Jest jednak jeden haczyk – taka usługa jest płatna, chyba że skorzystamy z przelewu na telefon BLIK. To rozwiązanie może uratować sytuację, ale lepiej nie polegać na nim rutynowo.

Polacy coraz częściej wybierają przelewy ekspresowe

Warto wspomnieć, że Express Elixir zyskuje na popularności wśród Polaków. Zgodnie z danymi za pierwszy kwartał 2025 roku Polacy zrealizowali ponad 144 mln takich transakcji od początku roku. Ich wartość wyniosła łącznie ponad 72 mld PLN.

Dla porównania, w całym 2024 roku Polacy wykonali ponad 526 mln przelewów ekspresowych, a ich wartość wyniosła ponad 264 mld PLN. W roku poprzednim liczby te wynosiły odpowiednio niespełna 370 mln i prawie 203 mld złotych. Trend jest więc wyraźnie wzrostowy.

Praktyczne porady na czerwcowy weekend

