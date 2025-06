Chrome znika z dwóch wersji Androida. Na szczęście tych wiekowych

Google Chrome jest obecnie najczęściej używaną przeglądarką świata, a konkurencja pozostaje daleko w tyle. Niedawno Google twierdziło, że Chrome jest teraz szybszy niż kiedykolwiek, podczas gdy Microsoft chwalił się, że Edge jest lepszy w blokowaniu reklam niż oferta Google . Niezależnie od wszystkich tych czynników, Chrome ma znaczący udział w rynku nawet w starszych systemach.

Z jakich wydań systemu Android znika Chrome?

Google poinformował poprzez wpis na swoim blogu, że wycofuje wsparcie dla przeglądarki Chrome w systemach Android 8 Oreo i Android 9 Pie. Obecnie stabilna wersja przeglądarki Chrome to 137, co oznacza, że będzie ostatnią wersją obsługującą te starsze systemy operacyjne. Od teraz, aby korzystać z Chrome, będzie wymagany co najmniej Android 10.0 lub nowszy. Oczywiście przeglądarka będzie nadal działać na starszych wersjach Androida, ale nie będą one otrzymywać aktualizacji, co oznacza, że pozostaną niezabezpieczone i podatne na zagrożenia.

Jak można było oczekiwać, Google zaleciło użytkownikom starszych systemów migrację przynajmniej do Androida 10. Chociaż firma nie podała wprost powodu swojej decyzji, prawdopodobnie ma to związek z malejącą bazą użytkowników tych starych wersji Androida oraz tym, że Google chce zachęcić jak najwięcej osób do aktualizacji do nowszych wersji swojego mobilnego systemu operacyjnego.

Decyzja Google’a nie może dziwić – Android 8 został wydany w sierpniu 2017 r. i otrzymał ostatnią poprawkę zabezpieczeń w październiku 2021 roku. Z kolei Android 9 został udostępniony publicznie w sierpniu 2019 i otrzymał ostatnią aktualizację w styczniu 2022 roku. W świecie technologii, który dynamicznie się rozwija, to spory okres. Dlatego te dwie edycje stanowią już zaledwie promil udziału w rynku.