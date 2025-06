Google Earth ma już 20 lat i zaprasza na nostalgiczne podróże w czasie

Czy pamiętacie jeszcze czasy, gdy możliwość obejrzenia każdego zakątka planety z komputera wydawała się tematem rodem z filmów science fiction? Google Earth wciąż potrafi zachwycać, choć trudno dzisiaj wyobrazić sobie świat bez tej usługi. Gdy w czerwcu 2005 roku debiutowała ta aplikacja, była prawdziwą rewolucją – desktopowa wersja została pobrana 100 milionów razy w pierwszym tygodniu, mimo że była dość niewygodna w użyciu.

Inspiracja podróżami w czasie z mediów społecznościowych

Pomysł na nową urodzinową funkcję narodził się z trendu w mediach społecznościowych, gdy użytkownicy zaczęli masowo udostępniać historyczne zdjęcia lokalizacji z Google Maps. Google zauważył tę spontaniczną popularność i postanowił przenieść “interfejs podróży w czasie” bezpośrednio do Google Earth.

To znacząca zmiana, ponieważ Google Earth oferuje bardziej immersyjne widoki 3D i zdjęcia satelitarne, co czyni doświadczenie jeszcze bardziej realistycznym. Obecnie usługa jest dostępna w przeglądarce internetowej, w aplikacjach mobilnych oraz w desktopowej wersji Google Earth Pro.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy znaleźć lokalizację w Google Earth, przeciągnąć ikonę Pegman (w prawym dolnym rogu) na ulicę, kliknąć “zobacz więcej dat” i użyć menu taśmy filmowej do wyboru roku. W ten sposób można obserwować, jak słynne budynki i zabytki powstawały przez dekady.

Historyczne obrazy sięgające lat 30. XX wieku

Najbardziej imponującą cechą aktualizacji jest głębokość historyczna dostępnych materiałów. W niektórych lokalizacjach, takich jak Londyn, Berlin czy Paryż, można zobaczyć fotografie nawet z lat 30. XX wieku.

Google przygotowało ekskluzywne materiały pokazujące rozwój znanych miejsc, jak wieża Freedom Tower w Nowym Jorku czy stadion Mistrzostw Świata 2014 w Fortaleza w Brazylii. Funkcja może również służyć jako cyfrowa oś czasu najnowszej historii – szczególnie poruszający jest przykład odbudowy po niszczycielskim trzęsieniu ziemi i tsunami z 2011 roku w Onagawa w Japonii.

Sztuczna inteligencja w służbie planistów miejskich

Oprócz funkcji nostalgicznych Google wprowadza również narzędzia AI dla profesjonalistów w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi trendami, Google nie może przecież zaktualizować produktu bez dodania choć odrobiny sztucznej inteligencji.

Te narzędzia dostarczają dane środowiskowe, takie jak pokrycie koronami drzew i temperaturę powierzchni ziemi w miastach, aby pomóc w planowaniu urbanistycznym. Użytkownicy Pro będą mogli uzyskać dostęp do “wglądu opartego na AI”, co może przynieść korzyści planowaniu urbanistycznemu.

Powrót do 3D timelapse

Google wykorzystuje również dwudziestolecie jako okazję do przypomnienia funkcji 3D timelapse. Te animacje wykorzystują dane satelitarne, aby pokazać, jak dany obszar zmienił się z wyższego punktu widzenia. Funkcja została ogłoszona w 2021 roku i wciąż robi wrażenie – pozwala na śledzenie zmian krajobrazów przez kilka dekad.

Globalne rozszerzenie Street View

Google nie ogranicza się tylko do funkcji historycznych. Kolejną nowością jest dodanie nowych zdjęć w Street View w aż 80 krajach. Niektóre, jak Bośnia, Namibia czy Paragwaj, pojawią się w usłudze po raz pierwszy.

Wśród krajów objętych aktualizacją znalazły się między innymi Australia, Argentyna, Brazylia, Kostaryka, Dania, Francja, Islandia, Japonia, Meksyk, Nowa Zelandia, Filipiny, Rwanda, Serbia, Hiszpania, RPA, Szwajcaria i Urugwaj.

Imponujące statystyki i historia nie z tej ziemi

Dwudziestoletnie istnienie Google Earth przyniosło imponujące rezultaty. Według Google w samym zeszłym roku ludzie przeszukiwali miejsca w Google Earth ponad 2 miliardy razy.

Warto przypomnieć, że Google Earth rozpoczynało swoją historię w 2005 roku jako narzędzie, które było używane przez National Oceanic and Atmospheric Administration do pomocy ludziom po huraganie Katrina, który zniszczył Nowy Orlean. Od tego czasu naukowcy i badacze wykorzystywali to narzędzie do znajdowania stanowisk skamieniałości, śledzenia zmian siedlisk, a nawet odkrywania starożytnych budynków.

Dostępność funkcji – kiedy i jak?

Aktualizacja jest sukcesywnie wdrażana na całym świecie i obejmuje zarówno aplikacje mobilne, jak i wersje desktopowe. Aby uzyskać dostęp do widoku historycznego w Google Earth, należy przejść do warstw i przewinąć w dół do podsekcji, gdzie znajduje się warstwa o nazwie “Obrazy historyczne”.

Ta najnowsza aktualizacja potwierdza, że Google Earth pozostaje nie tylko narzędziem do eksploracji świata, ale także cyfrową maszyną czasu, która pozwala nam zobaczyć, jak nasz świat zmieniał się na przestrzeni dziesięcioleci. I szczerze mówiąc, trudno się tym nie zachwycić.