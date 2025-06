HomeGirl – aplikacja łącząca kobiety wracające samotnie do domu

Problem rzeczywiście istnieje

Aplikacja powstała w odpowiedzi na niepokojące dane dotyczące bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej. Według badania Ipsos na zlecenie L’Oréal Paris, przeprowadzonego w ramach współpracy z Centrum Praw Kobiet, aż 84% kobiet w Polsce doświadczyło molestowania w miejscach publicznych. Z kolei raport Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji “Ster” “Przełamać tabu” pokazuje, że niemal 90% Polek doświadczyło jakiejś formy przemocy seksualnej.

HomeGirl powstała jako odpowiedź na codzienne doświadczenia kobiet, które wracając samotnie do domu – szczególnie wieczorem lub w nocy – często czują się zagrożone. Badania warszawskich licealistów z 2019 roku wykazały, że 80% z nich doświadczyło zaczepek słownych, a 31% zmieniło swój styl życia przez catcalling. Wiele kobiet sięga w takich momentach po telefon, aby zadzwonić do bliskich i poczuć się choć trochę pewniej. A co, jeśli akurat nikt nie może odebrać?

Trend bezpieczeństwa kobiet w technologii

HomeGirl wpisuje się w globalny trend tworzenia aplikacji zwiększających bezpieczeństwo kobiet. W ostatnich latach na rynku pojawiły się rozwiązania takie jak Epowar – aplikacja stworzona przez 21-letnią E-J Roodt, czy Cerberus Personal Safety, która umożliwia automatyczne powiadomienia zaufanych kontaktów w przypadku zagrożenia.

Wzrost zainteresowania takimi rozwiązaniami to skutek nie tylko alarmujących statystyk, ale także zmieniającej się świadomości społecznej. Coraz więcej krajów wprowadza prawne sankcje za catcalling – we Francji grożą kary do 750 euro, a w Holandii do 4000 euro. W Polsce catcalling można ścigać na podstawie art. 216 Kodeksu karnego dotyczącego znieważenia.

Jak działa aplikacja

Aplikacja umożliwia połączenie się z inną kobietą gdziekolwiek w Polsce, która również może wracać do domu lub po prostu chce pomóc. Użytkowniczki mogą wybrać rozmowę głosową lub komunikację przez czat tekstowy.

HomeGirl oferuje kilka kluczowych funkcji:

Połączenie w czasie rzeczywistym – możliwość rozmowy głosowej lub czatu z inną użytkowniczką.

– możliwość rozmowy głosowej lub czatu z inną użytkowniczką. Mapa niebezpiecznych miejsc – punkty zaznaczone przez użytkowniczki, w których mogły poczuć się niekomfortowo.

– punkty zaznaczone przez użytkowniczki, w których mogły poczuć się niekomfortowo. Minimalna weryfikacja – jednorazowe potwierdzenie tożsamości przez mObywatel lub eDO App.

– jednorazowe potwierdzenie tożsamości przez mObywatel lub eDO App. Przycisk SOS – szybkie połączenie z numerem alarmowym 112.

Kontekst bezpieczeństwa danych

W dobie rosnących obaw o prywatność użytkowniczek aplikacji – szczególnie tych związanych z danymi kobiet – HomeGirl stawia na maksymalne bezpieczeństwo. Niedawne analizy pokazują, że aplikacje Meta zbierają 86% danych użytkowników, a dane kobiet, szczególnie te związane z aplikacjami do śledzenia cyklu menstruacyjnego, są szczególnie narażone na komercyjne wykorzystanie.

Twórcy HomeGirl podkreślają, że prywatność i bezpieczeństwo są priorytetem. Aplikacja nie zapisuje rozmów ani lokalizacji użytkowniczek. Działa tylko wtedy, gdy użytkowniczka jest aktywna i wyraża zgodę na połączenie. Weryfikacja tożsamości, realizowana we współpracy z firmą Authologic, służy wyłącznie zwiększeniu bezpieczeństwa. Żadne dane nie są przechowywane ani analizowane.

Współpraca z Uber

Do wsparcia projektu dołączył Uber, dotychczasowy partner Antyprzemocowej Linii Pomocy prowadzonej przez SEXEDPL. Współpraca ta ma szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa podczas transportu – problemu, który dotyczy nie tylko komunikacji publicznej, ale także przewozów komercyjnych.

Warto przypomnieć, że mimo niepokojących statystyk dotyczących molestowania, Polska jest uznawana za jeden z najbezpieczniejszych krajów dla kobiet w Unii Europejskiej, według badań New World Wealth. W globalnym rankingu zajmujemy 6. miejsce pod względem bezpieczeństwa kobiet. Także badanie Agencji Praw Podstawowych UE z 2014 roku pokazało, że tylko 19% Polek doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, podczas gdy średnia dla UE wynosi 33%.

Reakcja na badanie “Imprezowa Mapa Polski”

HomeGirl powstała również w odpowiedzi na niepokojące wyniki badania “Imprezowa Mapa Polski”, przeprowadzonego na zlecenie SEXEDPL i Uber Polska przez agencję Y&Lovers. Badanie wykazało, że aż 78% respondentów przyznało, że doświadczyło lub było świadkiem przemocy seksualnej, a blisko 80% kobiet obawia się o swoje bezpieczeństwo podczas imprezowania.

Plany rozwoju

Fundacja IT Girls planuje rozwijać aplikację w oparciu o opinie użytkowniczek. W najbliższych miesiącach przewidziane są kolejne aktualizacje oraz dalsze działania edukacyjne i społeczne.

Wiola Klimczak, CEO Fundacji IT Girls, podkreśla: “HomeGirl daje realne poczucie, że nie jesteś sama – ktoś po drugiej stronie Cię słucha. Ważne, żeby podkreślić, że to nie jest system ratunkowy. To forma wsparcia emocjonalnego i społecznego”.