Wakacyjne obniżki Huawei – 6 modeli słuchawek taniej, a jest też promocja na tablet

6 modeli słuchawek Huawei w niższych cenach

Listę promocyjnego sprzętu otwiera model Huawei FreeBuds Pro 4. To słuchawki z wyższej półki, które dobrze zaprezentowały się w naszym teście i które startowały z ceną 849 zł. Model ten szczególnie dobrze sprawdzi się, jeżeli mamy smartfon Huawei, jako że dostępna będzie wtedy transmisja dźwięku Hi-Res za pośrednictwem kodeka L2HC – jeśli jednak mamy sprzęt innej marki, słuchawki udostępniają także popularny kodek LDAC – jedynie posiadacze iPhone’ów nie mają wielkiego wyboru, skazani bowiem są na AAC.

Słuchawki oferują bardzo dobry komfort użytkowania, pasują nawet do nietypowych uszu redaktora Dziermańskiego, a w promocji dostępne są obecnie w historycznie najniższej cenie 599 zł.

Za 649 zł w promocji możecie kupić bodaj najbardziej nietypowe słuchawki w ofercie Huawei – model FreeClip. Oryginalna konstrukcja przypominająca klips zapinany na uchu i bogata oferta kolorystyczna wskazują, że to oferta dla miłośników ekstrawaganckiej formy, ale słuchawki nie zawiodą też jakością dźwięku, choć otwarta konstrukcja nakłada tu pewne ograniczenia.

Z pewnością narzekać nie będą osoby wrażliwe – jak w swojej recenzji wskazał redaktor Michał Mielnik: „A teraz najlepsze: Huawei FreeClip mogłem nosić przez cały dzień bez przerwy. Dla mnie to rezultat nie do osiągnięcia nawet z najlepszymi słuchawkami dokanałowymi czy dousznymi, niezależnie od tego jak dobrze działają mikrofony przepuszczające dźwięk. Lekkość idzie tu w parze z wygodą codziennego noszenia”.

Cena promocyjna obowiązuje w sklepie Huawei i salonach partnerów, jednak warto pamiętać, że różowy wariant zarezerwowany jest wyłącznie dla sklepu online producenta.

Jeśli poszukujecie sprzętu nieco tańszego, to warto zwrócić uwagę na słuchawki Huawei Freebuds 6i – miałem je okazję testować i powiadam, że w promocyjnej cenie 329 zł trudno będzie o lepsze połączenie jakości dźwięku i wygody użytkowania. Mamy tu certyfikat Hi-Res Audio, wsparcie dla LDAC i L2HC i skuteczny ANC, a do tego ciekawy fioletowy wariant kolorystyczny obok klasyki, czyli czerni i bieli.

Starszy model FreeBuds 5i także został przeceniony, jeśli na niego się zdecydujemy, to trzeba przygotować się na wydatek rzędu 219 zł.

Wakacyjna promocja obejmuje także najtańsze słuchawki w ofercie Huawei – model FreeBuds SE 3 wyceniony został na 179 zł, a FreeBuds SE 2 na jedyne 129 zł. Te słuchawki to budżetowe rozwiązania douszne, ale w praktyce także nieźle się sprawdzają.

Oferta na słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4, Huawei FreeClip, Huawei FreeBuds 6i, Huawei FreeBuds SE 3 i Huawei FreeBuds SE 2 obowiązuje do 27 lipca 2025 roku. Nieco dłużej, bo do 10 sierpnia 2025 roku obniżona będzie cena na na słuchawki Huawei FreeBuds 5i. W każdym przypadku promocja może zostać zakończona wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy.

Nie tylko słuchawki – MatePad 11,5″ S także jest w promocji

Huawei MatePad 11,5 S trafiał już do różnych promocji. Tym razem obniżka ceny jest stała – tablet z klawiaturą i piórkiem M-Pencil 3 gen do wyczerpania zapasów wyceniony został na 1699 zł. Jak za tablet z matowym ekranem 2,8K 144 Hz, baterią 8800 mAh i bogatym wyposażeniem dodatkowym to naprawdę niewygórowana kwota i warto się zastanowić nad zakupem.

Promocyjne artykuły dostępne są w sieciach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl.