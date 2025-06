Intel oficjalnie potwierdza nowe procesory. Dla kogo są przeznaczone?

W oficjalnym zestawie slajdów opublikowanym przez firmę Intel w ramach zestawu “Public Real-Time Gold”, firma potwierdziła swoje plany dotyczące procesorów nowej generacji do komputerów stacjonarnych i laptopów. Nie są one całkiem nowe, gdyż podczas niedawnych targów Computex pokazane zostały pierwsze próbki Panther Lake. Ale teraz dostajemy więcej informacji na ich temat.

Nova Lake nadejdzie w 2026 roku

Do wdrożenia procesorów Nova Lake zostało jeszcze sporo czasu. Intel planuje zaoferować swoje procesory Panther Lake nowej generacji na początku 2026 roku, a dopiero po nich pojawią się Nova Lake-U. Seria Nova Lake-U zastąpi platformy głównego nurtu i klasy podstawowej, podczas gdy rodziny Nova Lake-H i Nova Lake-HX wyższej klasy zostaną wprowadzone później. To wiele rodzin produktów, więc nie może dziwić, że przygotowania do ich wdrożenia zajmują tyle czasu.

Linia Bartlett Lake-S będzie oznaczana jako „Core Series 2”. Procesory mają posiadać wyłącznie rdzenie P – maksymalnie dwanaście. Ponieważ pochodzą ze starszych projektów 14. i 13. generacji, zachowają SMT. Tak więc 12-rdzeniowy procesor będzie dostarczał do 24 wątków, a linia zostanie zmniejszona do zaledwie dwóch rdzeni. Te procesory będą zgodne z gniazdem LGA 1700/1800, a nie z gniazdem LGA 1854, które jest zgodne tylko z Arrow Lake-S i jego niedawno potwierdzoną, odświeżoną linią .

Procesory Bartlett Lake-S zostały już wprowadzone do komputerów Edge i do tej pory pojawiło się sześć wersji SKU:

Czytaj też: Intel: owszem, w procesorach jest błąd, ale to nie szkodzi

Nova Lake-S pojawi się dopiero po rodzinach Bartlett Lake-S i Arrow Lake-S. Ma być zgodna z gniazdem LGA 1954 i będzie miała nawet do 52 rdzeni opartych na najnowszej architekturze Coyote Cove P-Core i Arctic Wolf E-Core. Te chipy są przeznaczone dla właścicieli komputerów stacjonarnych i laptopów, którzy chcą ulepszyć swoje maszyny. Jak zostaną rozłożone rdzenie? Obecne plotki sugerują do 16 P i do 32 E, a te układy trafią zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i laptopów.

Ogółem zaskoczeń nie ma – Intel konsekwentnie realizuje wcześniejsze plany. Czy innowacje się powiodą? Cóż, aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zaczekać, aż pierwsze jednostki trafią na rynek.