Nowy katalizator zwiększył wydajność o 900%. Kompletna deklasacja konkurencji

Platynowy element stanowi nowość, ponieważ konwencjonalnie w tej roli stosowano cer. Precyzyjna wymiana atomów tego ostatniego – zachodząca w określonych miejscach na powierzchni tlenku ceru – okazała się kluczem do zyskania przewagi nad owocami procesu, w którym dochodzi do utleniania tlenku węgla.

To bardzo istotny postęp, wszak mówimy o czymś, co odpowiada za przyspieszanie przebiegu reakcji chemicznych bądź zmniejszanie ilości energii potrzebnej do napędzania takowej. Poza oboma wymienionymi aspektami wyjątkowo ważna jest też selektywność. Każdy z trzech obranych za cel czynników udało się usprawnić, o czym autorzy tego przełomu piszą teraz w Science.

Poza tym naukowcy wprowadzili do projektowanej struktury cząsteczki wodoru, by później sprawdzić osiągi nowego wariantu, zestawiając je z uzyskanymi przez katalizator pozbawiony tych molekuł. Pierwsza z testowanych reakcji obejmowała utlenianie tlenku węgla w celu utworzenia dwutlenku węgla. Druga dotyczyła natomiast usuwania wodoru z propanu w celu wytworzenia propylenu.

Kiedy przyszła pora na testy nowego katalizatora, okazało się, że w przypadku jednej z reakcji zapewnił on wzrost wydajności aż o 900 procent

Przy pierwszym podejściu utlenianiu cząsteczek tlenku węgla przebiegało aż dziewięciokrotnie szybciej niż w próbce kontrolnej. W przypadku scenariusza numer dwa poprawa również wystąpiła i opiewała na współczynnik 2,3 względem konwencjonalnego katalizatora. Jak dodają uczestnicy międzynarodowego projektu, ich działania zapewniły im wgląd w strukturę chemiczną, mechanizmy reakcji i wydajność tych zaawansowanych katalizatorów.

Poczynione postępy powinny mieć przełożenie na to, jak wygląda podejście do wytwarzania różnego rodzaju substancji. Katalizatory są w tym kontekście bardzo istotne, a im wydajniejsze i tańsze będą, tym lepiej dla świata. Tym sposobem możliwe powinno stać się zrewolucjonizowanie wielu różnych sektorów, takich jak paliwowy czy chemiczny.