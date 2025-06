W nowym Outlooku pojawia się więcej funkcji offline

Microsoft niedawno ogłosił, że zablokuje więcej typów plików załączników dla Outlooka zarówno w wersji instalacyjnej, jak i sieciowej. Producent podał, że robi to w celu poprawy bezpieczeństwa swojej aplikacji pocztowej. Oprócz tego dodaje również nowe możliwości, w tym dotyczące działań offline.

Outlook bardziej przyjazny offline

Zmianą, którą Microsoft ogłosił w tym tygodniu, jest lepsza obsługa offline załączników. Firma ogłosiła to na stronie internetowej Microsoft 365 (M365) Roadmap pod nowym identyfikatorem wiadomości – 496371. W jej opisie, o tytule “Outlook: dodawanie załączników w trybie offline w nowej aplikacji Outlook for Windows”, możemy przeczytać: “Dodajemy więcej funkcji do trybu offline w nowym Outlooku dla systemu Windows. Teraz będziesz mógł dodawać załączniki podczas pisania wiadomości e-mail bez połączenia z Internetem”.

Ponadto wpis ujawnia, że Microsoft planuje rozpocząć wdrażanie tego rozwiązania w przyszłym miesiącu. Tu zauważę, że gigant technologiczny od jakiegoś czasu próbuje ulepszyć działanie offline w swojej nowej aplikacji Outlook. W zeszłym miesiącu dodał również obsługę kalendarza offline, dzięki czemu łączność z Internetem nie jest konieczna. Chodzi o to, aby zachęcić więcej użytkowników do przejścia z aplikacji klasycznej na nową.

Czytaj też: Ależ pięknie się posypało! Outlook po aktualizacji ulega wielu awariom

A skoro już wspomniałem klasycznego Outlooka – Microsoft niedawno potwierdził, że duża aktualizacja funkcji Kalendarza doprowadziła do kilku błędów w klasycznej aplikacji, ponieważ psuje się ona na wiele sposobów. Jeśli masz z nią problemy, Microsoft udostępnił obejścia kilku problemów. Znajdziesz je w linkowanym powyżej tekście.