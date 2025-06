Czy można przedłużyć wsparcie dla Windows 10, jeśli maszyna nie spełnia wymagań Windows 11?

Przypomnę, że obecnie konsumenci mają trzy opcje przedłużenia wsparcia dla Windows 10. Pierwsza – możesz połączyć swój komputer z kontem Microsoft i zsynchronizować lokalne ustawienia z chmurą. Druga – wykorzystanie punktów Microsoft Rewards w zamian za roczne wsparcie. Trzecia – zapłacenie 30 USD za lokalne korzystanie z systemu Windows.

Co dalej z Windows 10?

Zacznę od dobrej informacji – Microsoft wyjaśnia, że rozszerzone aktualizacje systemu Windows 10 nadal będą działać, jeśli maszyna nie spełnia wymogów systemu Windows 11. Czyli – kwalifikują się wszystkie komputery, które mają oryginalną/wstępnie aktywowaną licencję systemu operacyjnego. No a co po tym roku? Tu także trzy opcje. Pierwsza – przechodzisz na Windows 11. Druga – kupujesz nowy komputer z Windows 11. Trzecia – przechodzisz na inny system. Oczywiście można będzie nadal korzystać z Windows 10, ale będzie to system niechroniony, więc jeśli zaufasz, że antywirus da radę, możesz z nim pozostać – na własne ryzyko.

Aby wydłużyć wsparcie dla Windows 10, potrzeba systemu w wersji 22H2 z zainstalowaną zbiorczą aktualizacją KB5046613. Jest to wymagane dla każdego. A jak sprawdzić, czy aktualizacja systemu Windows 10 ESU została już u Ciebie zainstalowana? Możesz zweryfikować licencję systemu Windows i klucz ESU, wykonując następujące kroki:

otwórz PowerShell lub wiersz poleceń i uruchom: slmgr.vbs /dlv

jeśli widzisz Status licencji: “Licencjonowana”, oznacza to, że instalacja systemu Windows 10 została poprawnie aktywowana

wybierz identyfikator aktywacji dla roku ESU (Rrok 1: f520e45e-7413-4a34-a497-d2765967d094; rok 2: 1043add5-23b1-4afb-9a0f-64343c8f3f8d; rok 3: 83d49986-add3-41d7-ba33-87c7bfb5c0fb), a następnie uruchom slmgr.vbs /dlv.

Gdy licencja ta jest również wyświetlana jako “Licensed”, klucz ESU jest zainstalowany i aktywny. Nie jest to powiązane ze sprawdzaniem sprzętu w systemie Windows 11 i można to również zrobić na komputerach konsumenckich, gdy ESU jest stosowany.