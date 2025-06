Microsoft podkręca wymogi dla Windows 11. Powód? Rozwój AI

W obydwu przypadkach aktualizacja wymogów odbyła się po cichu, bez żadnych publicznych ogłoszeń, a informację o zmianie można było wykryć jedynie wtedy, gdy weszło się na oficjalną stronę producenta. Dlaczego Microsoft nie ogłasza takich istotnych zmian z większym rozgłosem? Mówiąc szczerze – nie wiadomo.

Windows 11 z AI coraz bardziej wymagający

Użytkownikom Windows 10 Microsoft oficjalnie zaleca zakup nowego systemu z Windows 11, a zwłaszcza wskazuje na komputery Copilot+ jako te, które pozwolą uzyskać najlepsze wrażenia i produktywność. Dobrze widzieć, że technologia się rozwija, jest jednak zasadnicze pytanie – czy większość użytkowników potrzebuje aż tak zaawansowanych rozwiązań, zwłaszcza jeśli nie używają komputera do pracy?

System Windows 11 24H2 został wyposażony w kilka funkcji AI, które początkowo były ograniczone tylko do układów Qualcomm Snapdragon X, ale teraz mają je również systemy Intel i AMD. Lista takich funkcji wciąż się powiększa i z pewnością cały czas będą pojawiać się nowe opcje wykorzystania sztucznej inteligencji. Chociaż podstawowe wymagania systemu Windows 11 nie zmieniły się tak bardzo w stosunku do pierwotnych, są nowe – specjalnie dla komputerów Copilot+.

Jeśli ktoś nie śledzi tematu na bieżąco, przypomnę – aby zaklasyfikować urządzenie jako Copilot+, jego procesor musi mieć układ NPU o mocy 40 TOPS. To pozwala na przetwarzanie i wykonywanie zadań AI oraz modeli językowych. Teraz dochodzi do tego jeszcze minimum 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB szybkiej pamięci masowej, takiej jak SSD lub UFS.

Na stronie wsparcia technicznego zamieszczono również pomocne linki do procesorów AMD, Intel i Qualcomm, które są gotowe na komputer Copilot+. To modele z rodzin AMD Ryzen AI 300 oraz Intel Core Ultra 200V. Jeśli chodzi o Qualcomma, mamy oczywiście modele Snapdragon X.

To nie jedyna zmiana związana z wymaganiami, jaką Microsoft wprowadził ostatnio. Pojawiła się także duża aktualizacja dotyczącą USB-C, pozwalająca lepszyć i zwiększyć obsługę protokołu przez system Windows 11. A czy ktoś potrzebuje mocy Copilot+ do swoich codziennych zadań? Niech to każdy oceni samodzielnie.