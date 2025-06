MSI Pro MP273QV 27″ – taniej o 100 zł w Media Expert

MSI Pro MP273QV – 27 cali taniej z kodem w Media Expert

Sercem urządzenia jest matryca VA o rozdzielczości WQHD (2560 × 1440 pikseli), która zapewnia znacznie większą przestrzeń roboczą i szczegółowość w porównaniu typowych biurowych monitorów Full HD. Dzięki temu możemy cieszyć się ostrzejszym tekstem i bardziej wyrazistymi detalami na zdjęciach i w projektach. Wysoki współczynnik kontrastu statycznego na poziomie 4000:1 gwarantuje głęboką czerń i żywe kolory, co przekłada się na bardziej realistyczny i przyjemniejszy obraz.

Monitor charakteryzuje się podwyższoną częstotliwością odświeżania, wynoszącą 75 Hz (typowo w tej klasie urządzeń jest 60 Hz) – dzięki temu zapewnia płynniejsze przewijanie i ogólną poprawę komfortu wizualnego nawet podczas przesuwania okien, minimalizuje efekt smużenia i sprawia, że obraz jest wyraźny nawet podczas szybkiego ruchu. MSI Pro MP273QV wspiera także technologię AMD FreeSync, która pozwala na regulowane odświeżanie, dostosowane do wydajności karty graficznej, w grach.

MSI zaimplementowało technologie Anti-Flicker, która redukuje migotanie ekranu i poprawia komfort pracy, oraz Less Blue Light Pro, ograniczającą emisję szkodliwego niebieskiego światła. Monitor oferuje szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni w pionie i poziomie, co umożliwia komfortowe oglądanie obrazu nie tylko w położeniu „na wprost” bez utraty jakości kolorów.

MSI Pro MP273QV wyposażony został w dwa porty HDMI 1.4b oraz jeden DisplayPort 1.2a, co pozwala na jednoczesne podłączenie kilku urządzeń. Wbudowane głośniki nikogo nie zachwycą, ale wystarczają do codziennych zastosowań, a zgodność ze standardem VESA 75 × 75 mm pozwala na wygodny montaż monitora na ścianie lub regulowanym ramieniu. Standardowa podstawa z zestawu pozwala na regulację pochylenia ekranu, dostosowując go do indywidualnych preferencji użytkownika, a ciekawym dodatkiem jest miejsce na piórko MSI Pen, które w przypadku typowych konfiguracji sprawdzi się także jako stand na smartfona.

Monitor dostępny jest o 100 zł taniej w sieci Media Expert, z kodem RW05-0625 – powinien dodać się automatycznie do koszyka, jeśli tego nie zrobi, należy dodać go ręcznie.