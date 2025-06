Wideorecenzja Nintendo Switch 2 – pobije rekordy sprzedaży?

Nintendo Switch 2 – czy warto sięgnąć po nową konsolę? Zobacz naszą recenzję wideo!

Co się zmieniło? Przede wszystkim rozmiar – Switch 2 jest większy, cięższy i wyposażony w większy, 7,9-calowy ekran LCD 1080p z HDR i odświeżaniem do 120 Hz. To ogromny skok jakościowy w porównaniu do poprzednika, choć niektórzy mogą tęsknić za OLED-em. Nowy dock pozwala na rozgrywkę w 4K/60 fps i ma wbudowany wentylator, a Joy-Cony 2 z magnetycznymi złączami i matowym wykończeniem nie tylko lepiej leżą w dłoni, ale też oferują precyzyjniejsze wibracje oraz funkcję myszy, która otwiera zupełnie nowe możliwości w grach.

Wydajność? Dzięki nowemu układowi NVIDIA Tegra T239, 12 GB RAM i 256 GB szybkiej pamięci UFS, Switch 2 radzi sobie nawet z wymagającymi tytułami. Cyberpunk 2077 działa tu zaskakująco płynnie, a wsparcie dla DLSS i VRR zapewnia świetną jakość obrazu. Nowe gry ładują się szybciej, a starsze – dzięki wstecznej kompatybilności – zyskują drugie życie w lepszej oprawie.

Czy są minusy? Bateria, choć większa, pozwala na 2-6,5 godziny zabawy – przy wymagających grach raczej bliżej tej niższej granicy. Nie wszystkim spodoba się też brak ekranu OLED czy konieczność zakupu nowych, droższych kart microSD Express. Jednak dla wielu graczy to nie będą przeszkody nie do przeskoczenia.

Dla kogo jest Switch 2? Jeśli przespaliście pierwszą generację lub chcecie nadrobić zaległości w hitach Nintendo – to idealny moment. Jeżeli jednak macie już Switcha i ograliście wszystko, co chcieliście, możecie spokojnie poczekać. Switch 2 nie wywraca rynku do góry nogami, ale nadrabia największe braki poprzednika i ponownie zachęca do mobilnego grania.

Chcesz zobaczyć, jak Switch 2 wypada w praktyce? Jak wygląda nowy design, jak sprawdzają się Joy-Cony, czy rzeczywiście Cyberpunk 2077 działa tak dobrze? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszej recenzji wideo – nie przegap, bo naprawdę warto zobaczyć tę konsolę w akcji!

Kliknij i obejrzyj nasz materiał – przekonaj się, czy Nintendo Switch 2 to sprzęt dla Ciebie!