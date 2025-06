NordPass wjeżdża z pancerną funkcją! Dokumenty w sejfie z szyfrowaniem xChaCha20

Koniec z przechowywaniem ważnych dokumentów w galerii zdjęć

NordPass wprowadziło nową funkcję w odpowiedzi na niebezpieczne praktyki przechowywania dokumentów – wielu użytkowników po prostu trzyma zdjęcia swoich wrażliwych danych w galerii telefonu. To rozwiązanie ma duży sens, bo kto z nas nie ma gdzieś w telefonie skanu dowodu czy prawa jazdy?

Nowa funkcja pozwala na przesyłanie dokumentów jako skanów, zdjęć lub innych typów plików, z możliwością tworzenia niestandardowych pól do szybkiego odnajdowania w sejfie. Szczególnie przydatna jest opcja ustawiania dat wygaśnięcia – NordPass będzie przypominać o aktualizacji dokumentów po ich odnowieniu, dzięki czemu zawsze masz najnowszą wersję w swoim sejfie.

xChaCha20 – szyfrowanie z przyszłości

NordPass od początku stawia na nietypowe rozwiązania bezpieczeństwa. Zamiast standardowego AES-256, używa algorytmu xChaCha20 z 256-bitowym szyfrowaniem. Dlaczego taki wybór? Jak wyjaśnia firma, patrzy na bezpieczeństwo długoterminowo – AES choć szybki i bezpieczny, pokazuje już pierwsze oznaki potencjalnej podatności na przyszłe ataki.

xChaCha20 jest około 3 razy szybszy na platformach bez wsparcia sprzętowego dla AES, co oznacza lepszą wydajność na starszych smartfonach czy tabletach. Główna różnica polega na tym, że AES-256 to szyfr blokowy działający na ustalonych fragmentach danych, podczas gdy xChaCha20 to szyfr strumieniowy obsługujący dane bit po bit.

Jeden sejf dla całej rodziny

Co istotne, rodziny mogą również używać NordPass do przechowywania istotnych dokumentów, takich jak akty ślubu, urodzenia czy polisy ubezpieczeniowe. To sprawia, że funkcja ma sens nie tylko dla pojedynczych użytkowników, ale dla całych gospodarstw domowych.

Funkcja przechowywania dokumentów wyróżnia NordPass na tle konkurencji. Choć możliwość przechowywania szczegółów dokumentów nie jest nowa (Dashlane, 1Password i Proton Pass obsługują bezpieczne notatki), możliwość trzymania fotokopii tych dokumentów wyróżnia NordPass spośród kluczowych konkurentów w dziedzinie menedżerów haseł.

Ile to kosztuje w Polsce?

NordPass oferuje darmową wersję z nielimitowanym przechowywaniem haseł, ale jednoczesnym logowaniem tylko na jednym urządzeniu. Wersja Premium kosztuje od 1,59 dolara miesięcznie, co po przeliczeniu na złote daje około 5,90 zł miesięcznie przy rocznej subskrypcji.

Ciekawostka dla rodzin – plan Family dla pięciu członków rodziny kosztuje 4,75 dolara, co oznacza około 17,60 złotych miesięcznie za całą rodzinę. Jak potwierdza Security.org, to konkurencyjna cena w porównaniu do pojedynczych kont u konkurencji.

Pancerna ochrona z zero-knowledge

NordPass używa architektury zero-knowledge z szyfrowaniem xChaCha20, co oznacza, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wrażliwych danych w sejfie. W praktyce oznacza to, że nawet firma nie ma dostępu do twoich danych – wszystko jest szyfrowane na poziomie urządzenia.

Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa obejmują generowanie jednorazowych haseł czasowych (TOTP) bezpośrednio w NordPass dla uproszczonej dwuskładnikowej autoryzacji oraz monitorowanie naruszeń danych z możliwością skanowania sieci w poszukiwaniu wycieków dotyczących firmowych adresów e-mail i domen.

Czy warto się przesiąść?

NordPass w ostatnich latach ewoluował z prostego menedżera haseł w kompleksowe narzędzie bezpieczeństwa cyfrowego. Obsługuje już uwierzytelnianie wieloskładnikowe i maskowanie adresów e-mail, a teraz dochodzi przechowywanie dokumentów.

Nowa funkcja ma szczególny sens dla użytkowników, którzy często podróżują lub muszą szybko udostępnić swoje dokumenty online podczas zakupów czy rejestracji w usługach. Zamiast grzebać w galerii zdjęć, wszystko masz w jednym bezpiecznym miejscu z przypomnieniami o wygaśnięciu.

NordPass wprowadza funkcję, która powinna być standardem w każdym menedżerze haseł – bezpieczne przechowywanie dokumentów z inteligentnym systemem powiadomień. W połączeniu z nowoczesnym szyfrowaniem xChaCha20 i konkurencyjnymi cenami, to solidny argument za przesiadką na tę platformę.