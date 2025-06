Okulary z autofokusem? Opracowują pierwsze soczewki z automatyczną regulacją ostrości

IXI, założone w 2021 roku, wyszło z cienia w kwietniu z finansowaniem w wysokości 36 mln dolarów, aby skomercjalizować swoją technologię. W przeciwieństwie do zaawansowanych okularów Meta Ray-Ban czy Apple Vision Pro, rozwiązanie IXI koncentruje się na fundamentalnym problemie: poprawie wzroku, a nie na dodatkowych funkcjach AI czy AR. Okulary wykorzystują niskoenergetyczny czujnik śledzący ruchy oczu. Emitując impulsy świetlne i mierząc odbicia od oka, sensor określa, czy użytkownik patrzy na obiekty bliskie, dalekie czy znajdujące się w średniej odległości. Informacje te są następnie przekazywane do soczewek składających się z cienkiej warstwy ciekłych kryształów umieszczonej między dwoma warstwami plastiku.

Gdy pole elektryczne zostanie przyłożone do szkła, ciekłe kryształy nieznacznie zmieniają strukturę, co powoduje inne załamywanie światła. Pozwala to soczewce na automatyczną regulację ostrości na tym, na co patrzysz, z opóźnieniem około 0,2 sekundy. Technologia IXI mogłaby zastąpić dwuogniskowe i progresywne soczewki, które mimo korekcji wzroku na różne odległości, mają znaczące ograniczenia. Tradycyjne rozwiązania oferują ograniczone strefy użytkowe, z zniekształceniami na brzegach i wąskim polem do czytania. To sprawia, że codzienne czynności, jak chodzenie po schodach, mogą być niewygodne. Dzięki możliwościom autofokusa, IXI twierdzi, że może zaoferować pełne pole widzenia na całej powierzchni soczewki. Niskoenergetyczna elektronika nie wymaga dużo miejsca. Może zmieścić się w ramce zwykłych okularów.

Okulary z autofokusem – czy rynek byłby tym w ogóle zainteresowany?

Tymczasem globalny rynek okularów przekroczył poziom 200 miliardów dolarów w 2024 roku, rosnąc w tempie 8-9% rocznie. Ten wzrost napędza pogorszenie wzroku ludzi na całym świecie, problem, który naukowcy wiążą z nadmiernym czasem spędzanym przed ekranami w połączeniu ze słabym oświetleniem i biernym trybem życia w pomieszczeniach. Oczywiście IXI nie jest jedyną firmą pracującą nad tego typu rozwiązaniem. Francuski startup Laclarée i japońska firma Elcyo również rozwijają okulary z autofokusem, choć żadna z nich nie wypuściła jeszcze produktu na rynek. Laclarée planowało wypuszczenie pierwszego produktu w 2022 roku, ale termin został przesunięty na 2026 rok.

Mimo obiecującej technologii, IXI wciąż stoi przed znaczącymi wyzwaniami. Firma jest nadal w fazie badań i rozwoju i nie wyznaczyła jeszcze daty wprowadzenia pierwszego produktu na rynek. Musi również przezwyciężyć problemy techniczne związane chociażby z przezroczystością, aby produkt dorównał lub przewyższył przejrzystość optyczną tradycyjnych okularów z plastiku. Dodatkowo, firma musi spełnić rygorystyczne wymagania medyczne dla okularów korekcyjnych.

Prezes i współzałożyciel IXI, Niko Eiden, spędził 14 lat w Nokii, rozwijając technologie obrazowania i rzeczywistości rozszerzonej, które położyły podwaliny pod zestaw Microsoft HoloLens. Następnie współzałożył Varjo, europejskiego lidera w dziedzinie rzeczywistości mieszanej (XR). Dzięki świeżemu finansowaniu, IXI planuje zwiększyć nakłady na badania i rozwój, rozszerzyć 50-osobowy zespół i przenieść się do nowej siedziby z wyspecjalizowanym laboratorium. Firma planuje przeprowadzić pierwsze demonstracje na żywo swoich okularów jeszcze w tym roku.

Jak słusznie zauważa Niko Eiden: Przejście od statycznej soczewki do dynamicznej to naturalna ewolucja. Czy to będziemy my, czy inna firma, ktoś to w końcu przełamie. Rozwój okularów z autofokusem może oznaczać początek nowej ery w korekcji wzroku, a mianowicie takiej, gdzie technologia lepiej odpowiada na potrzeby milionów ludzi borykających się z problemami widzenia na różne odległości.