Plus rusza z wakacyjną ofertą smartfonów. Można dużo zaoszczędzić

Plus zaczyna lato z grubej rury — smartfony Samsung i HONOR nawet o 2000 zł taniej

Lato to czas podróży, nowych doświadczeń i… okazji do wymiany smartfona. Plus wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, prezentując wakacyjną wyprzedaż smartfonów Samsung i HONOR, gdzie wybrane modele można nabyć z rabatami sięgającymi nawet 2000 złotych. To idealny moment, by wyposażyć się w niezawodne urządzenie przed sezonem urlopowym.

Wśród przecenionych hitów znalazły się zarówno flagowce, jak i popularne średniaki. Sprawdźmy, na co warto zwrócić uwagę:

Samsung Galaxy Z Fold 6 5G (12/512GB) – flagowy składany smartfon Samsunga, oferujący imponujące możliwości multitaskingu dzięki elastycznemu ekranowi, teraz dostępny za 7199 zł – 699 zł na start – 12 rat po 541,65 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 9199 zł);

– flagowy składany smartfon Samsunga, oferujący imponujące możliwości multitaskingu dzięki elastycznemu ekranowi, teraz dostępny za – 699 zł na start – 12 rat po 541,65 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 9199 zł); Samsung Galaxy A56 5G (8/128GB) – solidny smartfon ze średniej półki, ceniony za dobry aparat i wytrzymałą baterię, teraz w cenie 1599 zł – 1 zł na start – 12 rat po 133,15 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 1999 zł);

– solidny smartfon ze średniej półki, ceniony za dobry aparat i wytrzymałą baterię, teraz w cenie – 1 zł na start – 12 rat po 133,15 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 1999 zł); Samsung Galaxy A36 5G (6/128GB) – kolejny budżetowy model Samsunga, zapewniający płynne działanie i solidne podstawy smartfona, dostępny za 1349 zł – 1 zł na start – 12 rat po 112,32 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 1649 zł);

– kolejny budżetowy model Samsunga, zapewniający płynne działanie i solidne podstawy smartfona, dostępny za – 1 zł na start – 12 rat po 112,32 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 1649 zł); HONOR Magic 7 Lite 5G (8/512GB) – atrakcyjny smartfon HONOR z dużą pamięcią wewnętrzną, idealny dla tych, którzy potrzebują przestrzeni na dane i szybkie działanie, kosztuje teraz 1099 zł – 1 zł na start – 12 rat po 91,48 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 1599 zł);

– atrakcyjny smartfon HONOR z dużą pamięcią wewnętrzną, idealny dla tych, którzy potrzebują przestrzeni na dane i szybkie działanie, kosztuje teraz – 1 zł na start – 12 rat po 91,48 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 1599 zł); HONOR Magic V3 5G (12/512GB) – składany konkurent Z Folda, z mocnymi podzespołami, unikalnym designem i ultrasmukłą konstrukcją, dostępny za 5799 zł –599 zł na start – 12 rat po 433,33 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 7799 zł).

Smartfony Samsunga to synonim niezawodności, cenione za doskonałe aparaty, ponadczasowy design i wysoką jakość wykonania. Z kolei modele od HONOR to propozycja dla tych, którzy szukają powiewu świeżości i chcą wyróżnić się z tłumu, nie rezygnując przy tym z solidnej jakości i atrakcyjnej ceny. Pełna oferta i szczegóły dostępne są na stronie www.plus.pl. Nie przegap okazji, bo wakacyjne rabaty nie będą trwać wiecznie.