Qualcomm idzie w ślady Apple’a i przygotuje dwa warianty Snapdragona 3?

Jeśli ktoś nie śledzi na bieżąco rynku, przypomnę – Apple wprowadziło procesory A18 i A18 Pro. Co łączy je obie to fakt, że koszt ich wyprodukowania jest niemały, a ma to wpływ na finalną cenę telefonu. Dlatego mówiąc o Snapdragon 8 Elite Gen 3 możemy spodziewać się, że również koszty korzystających z niego smartfonów będą niemałe.

Snapdragon 8 Elite Gen 3 – jeden czy dwa?

Najnowsza plotka – podana przez chiński Digital Chat Station – głosi, że ze względu na wysoki koszt płytek produkowanych masowo na wspomnianej litografii, kilku partnerów Qualcomma nie będzie w stanie wyposażyć swoich urządzeń premium w Snapdragon 8 Elite Gen 3. To właśnie powód, dla którego firma ma (podobno) jego dwie wersje w przygotowaniu.

Informator Digital Chat Station wcześniej mówił o tym, że Apple, MediaTek i Qualcomm zostały zmuszone do podniesienia cen swoich chipsetów z powodu wzrostu kosztów produkcji płytek 2 nm. Mówiono, że TSMC zaczęło przyjmować zamówienia na ten proces produkcyjny od 1 kwietnia, a cena każdej jednostki szacowana jest na 30 000 USD. Jeśli chodzi o potencjalne wersje Snapdragon 8 Elite Gen 3, wariant najwyższej klasy ma otrzymać kod “SM8950”. Jak się nietrudno domyślić, jest przeznaczony dla flagowców.

Wariant drugi to “SM8945”. Oferuje te same flagowe funkcje, ale z obniżonymi specyfikacjami, takimi jak zmniejszona pamięć podręczna, obniżone prędkości taktowania po stronie procesora i procesora graficznego, a także inne kompromisy.

Czytaj też: Qualcomm przyspiesza: Snapdragon 8 Elite drugiej generacji miesiąc wcześniej

Krążą plotki, że Qualcomm prowadził rozmowy z Samsungiem w sprawie masowej produkcji Snapdragona 8 Elite Gen 2 dla serii Galaxy, ale poczekamy na oficjalną premierę chipsetu pod koniec tego roku, aby dowiedzieć się więcej. Wielu producentów telefonów, którzy nie mają zasobów, aby rozpocząć realizację swoich planów, nie będzie miało innego wyboru, jak trzymać się Snapdragona 8 Elite Gen 3 w mniej wydajnej wersji.