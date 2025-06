Rachunki za prąd w Polsce. Nie zużyjesz ani kWh więcej, a i tak zapłacisz ekstra

Dlaczego od lipca zapłacisz więcej za prąd?

Począwszy od 1 lipca 2025 roku, w Polsce zostanie przywrócona tak zwana opłata mocowa, która to została zawieszona w styczniu tego roku. To dodatkowy element rachunku za prąd, który ma na celu pokrycie kosztów utrzymania rezerw mocy, a więc gotowości elektrowni do działania w chwilach szczytu lub w razie awarii. Innymi słowy, płacimy elektrowniom nie tylko za rzeczywiste dostarczanie prądu, ale też za utrzymanie go w gotowości na nieprzewidywalne skutki. Wszystko po to, aby “prąd w gniazdkach ciągle płynął”.

Dlaczego w ogóle mogliśmy poczuć 6-miesięczną ulgę? Ano dlatego, że dzięki niej mieliśmy lepiej uchronić się przed inflacyjnym szokiem, a choć mówiło się o zamrożeniu cen energii do września, to fundusz cenowy, który finansował ten stan, wygaśnie końcem czerwca, a czasowe zawieszenie przestanie wtedy obowiązywać. Nadal jednak ma obowiązywać zamrożenie stawki prądu do maksymalnie 0,5 zł netto za każdą kWh, więc pozostaje najważniejsze pytanie – ile dodatkowo zapłacimy już w lipcu?

Wszystko sprowadza się do tego, ile zużywamy energii w skali roku. Jeśli to skromne 500-1200 kWh, to zapłacimy około 8,43 zł brutto. Jeśli to już bardziej realne 1200-2800 kWh, to rachunek za prąd wzrośnie o 13,7 zł w skali każdego miesiąca. W całym roku przełoży się to na dodatkowy wydatek ponad 150 złotych.