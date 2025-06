realme GT7 i GT7T już w Polsce. Coś mi mówi, że nie będzie nudy (pierwsze wrażenia)

realme GT 7T. Pierwsze wrażenia

Możliwości fotograficzne realme GT 7T miło mnie zaskoczyły. Smartfon ma aparat

realme GT 7. Specyfikacja

Ceny i dostępność serii realme GT 7



realme przygotowało wyjątkową ofertę na start sprzedaży nowych modeli smartfonów z serii realme GT 7. Wszystkie osoby, które od dziś do 15 czerwca zdecydują się na zakup wybranych wariantów realme GT 7 lub realme GT 7 T mogą otrzymać 400 zł zwrotu na konto (promocyjne ceny uwzględniają cashback):

realme GT 7 (12/512) za 3099 zł (cena regularna: 3499 zł)

realme GT 7 (12/256) za 2799 zł (cena regularna: 3199 zł)

realme GT 7T (12/512) za 2599 zł (cena regularna: 2999 zł)

realme GT 7T (12/256) za 2399 zł (cena regularna: 2799 zł)

Smartfony z serii realme GT 7 objęte specjalną ofertą „cashback” dostępne są w sieci sklepów oraz internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile. Dodatkowo, smartfony realme GT (16/512) oraz GT 7 Dream Edition (16/512) są dostępne za 3999 zł w internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play.

Jak skorzystać ze specjalnej oferty realme?

W okresie od 27 maja do 15 czerwca zakupić wybrany wariant smartfona z serii realme GT 7.

Zachować dowód zakupu (paragon lub faktura są niezbędne do rejestracji produktu).

Zarejestrować zakup (do 22 czerwca) na stronie

www.realmemembers.pl/promocja/realmeGT7. Do rejestracji niezbędny będzie dowód zakupu oraz numer IMEI zakupionego produktu. Promocja obowiązuje do 15.06 lub do wyczerpania zapasów przeznacznych na nagrody.

400 zł zwrotu na konto na rachunek bankowy podany podczas rejestracji zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji.