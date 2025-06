Rewolucja w klasie – 11 tysięcy nauczycieli zmierzy się ze sztuczną inteligencją dzięki projektowi Lekcja:AI

Współcześni uczniowie na całym świecie od dawna wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji, czy to do wyszukiwania informacji, nauki, czy rozwiązywania zadań. Popularne i łatwo dostępne chatboty otwierają drzwi do zupełnie nowych metod nauczania i uczenia się, ale też stawiają przed edukacją poważne wyzwania. Jednym z nich jest właśnie ciągły rozwój kompetencji nauczycieli. Wielu z nich otwarcie przyznaje, że trudno im nadążyć za tempem cyfrowych nowinek. Jednocześnie wyrażają oni ogromną chęć lepszego poznania zastosowań, szans i zagrożeń związanych z AI, by móc skuteczniej wspierać młodzież w złożonym świecie technologii.

Lekcja:AI – wzmocnienie dla kadry pedagogicznej

Sierpień przyniesie otwarcie zapisów na te bezpłatne szkolenia, skierowane do kadry pedagogicznej szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Do września 2027 roku projekt Lekcja:AI planuje przeszkolić minimum 11 tysięcy osób. To potężna inwestycja w edukację. Anna Kowalik-Mizgalska, Prezeska Fundacji Orange, nie kryje entuzjazmu:

AI rzutuje na to, w jaki sposób młodzi ludzie uczą się i zdobywają informacje. Potrzebują dorosłych, którzy mają odpowiednią wiedzę, aby ich wspierać w doświadczeniach z narzędziami tego typu. Dlatego gorąco zachęcam nauczycielki i nauczycieli, aby wpisali projekt ‘Lekcja:AI’ w swoje plany rozwoju na najbliższy czas.

Inicjatywa Fundacji Orange jest realizowana przy wsparciu środków unijnych, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz firmą No Input Signal sp. z o.o.

Podczas szkoleń uczestnicy zgłębią zarówno mechanizmy, jak i praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Co ważne, zdobędą konkretne umiejętności wykorzystania narzędzi AI w pracy szkolnej, ale też w kontekście osobistym. Program szkoleń kładzie również duży nacisk na społeczne i etyczne wyzwania związane z AI. Zespół trenerski pokaże, jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia i jak zachować odpowiedzialne, krytyczne podejście do technologii, a także jak uwrażliwiać na te aspekty młodzież. Ta kwestia jest szczególnie istotna, bo chociaż AI to wielkie możliwości, może też wpływać na osłabienie krytycznego myślenia, które jest konieczne, by weryfikować otrzymywane informacje, zwłaszcza że sztuczna inteligencja ma skłonności do halucynacji.

Wracając jednak do tematu – nauczyciele zostaną podzieleni na trzy grupy zaawansowania. Na wyższych poziomach uczestnicy, przy wsparciu trenerów, będą opracowywać własne scenariusze lekcji oraz opisy projektów edukacyjnych z wykorzystaniem AI. Większość spotkań odbędzie się w wygodnej formie online, dzięki czemu miejsce zamieszkania uczestników nie jest tak istotne.

Jak się Zapisać?

Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem zespołu trenerskiego, platformy internetowej oraz materiałów szkoleniowych. Zapisy do projektu ruszą w drugiej połowie sierpnia, a formularz będzie dostępny na stronie https://lekcjaai.pl/. Warto śledzić kanały informacyjne organizatorów, aby nie przegapić szczegółów!