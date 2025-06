Nvidia rządzi na rynku kart graficznych. AMD na historycznym dnie

Pomimo niedoboru modeli w bardziej rozsądnej cenie, zaciekłej konkurencji ze strony AMD i mnóstwa krytyki, najnowsza rodzina kart graficznych GeForce wywindowała Nvidię do bezprecedensowej dominacji na rynku. Jakiej? Otóż producent może pochwalić się 92% udziału!

GeForce nie pozostawia miejsca rywalom

W pierwszym kwartale łączna sprzedaż dedykowanych kart graficznych do komputerów stacjonarnych osiągnęła 9,2 miliona. Jest to wzrost o ponad 8% zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Chociaż zarówno Nvidia, jak i AMD wprowadziły na rynek nowe linie GPU w tym okresie, Nvidia odniosła znacznie większe korzyści. Sprzedano miliony kart graficznych RTX 50, podczas gdy sprzedaż Radeon 9000 utrzymuje się poniżej 750 tys. sztuk

Ponieważ udział w rynku Nvidii wzrósł do historycznych 92%, spowodowało to spadek AMD do najniższego w historii poziomu 8% i praktycznie nie pozostawiło nic dla Intela. Jak jednak zauważa Jon Peddie Research, przyczyną porażki AMD może być niewystarczająca produkcja. Samo AMD potwierdza te informacje – niedawno poinformowała o “bezprecedensowym” popycie na karty RX 9070 i 9070 XT, co sugeruje, że po prostu nie nadąża z produkcją.

Co ciekawe, sprzedaż GPU w Niemczech w zeszłym miesiącu – poza zakresem raportu Jona Peddiego – pokazała, że AMD wyprzedziło tam Nvidię. Sugeruje to, że nadchodzące miesiące mogą dać impet dla kart AMD, oczywiście pod warunkiem, że produkcja nadrobi zaległości. Podczas niedawnego omówienia kwartalnych wyników finansowych firmy Nvidia, przychody firmy z gier (karty graficzne do komputerów PC) wzrosły do rekordowych 3,8 mld USD, czyli o 42% w ujęciu rok do roku i o 48% w ujęciu kwartał do kwartału. To najszybszy wzrost segmentu GPU do gier od lat.

Jednak przeoczonym czynnikiem stojącym za wzrostem przychodów z gier może być coraz częstsze przekierowywanie wysokiej klasy konsumenckich procesorów graficznych do operacji AI na małą skalę. Ponieważ popyt na obliczenia AI rozprzestrzenia się poza duże centra danych na startupy i niezależnych deweloperów, niektóre procesory graficzne klasy gamingowej – zwłaszcza wyższej klasy karty RTX – są wykorzystywane nie do gier, ale obciążeń uczenia maszynowego.

Na korzyść AMD przemawia fakt, że ich najnowsze Radeony w końcu dogoniły Nvidię pod względem wydajności ray tracingu i jakości obrazu w górę. Stało się to po kilku generacjach GPU w tyle. Pozwoliło to Radeonowi 9070 XT wyprzedzić bezpośrednich konkurentów i dosięgnąć RTX 5080 w niektórych scenariuszach.