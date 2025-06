Exynos 2500 oficjalnie! To pierwszy układ 3 nm marki

Samsung nie pierwszy raz korzysta z procesu 3 nm GAA (Gates All Around), ale poprzednie próby były raczej nieudane. Teraz nowy chip ma podobno napędzać nadchodzący składak Galaxy Z Flip 7. Podobnie jak Exynos 2400, nowy SoC będzie wykorzystywał 10-rdzeniowy klaster CPU, a także będzie wyposażony w ulepszoną, autorską technologię FOWLP (fan-out wafer-level packaging).

Exynos 2500 – moc na żądanie

Samsung podaje, że Exynos 2500 ma rdzeń Cortex-X5, który oficjalnie nazywa się Cortex-X925 i działa z częstotliwością 3,30 GHz. Znajdziemy tu dwa rdzenie Cortex-A725 działające z częstotliwością 2,74 GHz, pięć Cortex-A725 działających z częstotliwością 2,36 GHz oraz dwa Cortex-A520 działające z częstotliwością 1,80 GHz. Nie wydaje się, aby taka specyfikacja stanowiła wyzwanie dla topowych układów mobilnych, czyli Dimensity 9400 , Snapdragon 8 Elite lub Apple A18 i A18 Pro.

Już jakiś czas temu pojawił się przeciek z Geekbench 6, gdzie nowy Exynos 2500 rozczarował zarówno w wynikach jednordzeniowych, jak i wielordzeniowych. Ale póki co testów tego oficjalne pokazanego nie ma, więc może nie jest tak źle? Jeśli chodzi o GPU, nowy Exynos 2500 jest sparowany z procesorem graficznym Xclipse 950, obsługą pamięci RAM LPDDR5X, pamięcią masową UFS 4.0 i silnikiem AI, którego NPU może dostarczyć wspomniane 59 bilionów TOPS, co czyni go o 39 procent szybszym niż Exynos 2400.

Czytaj też: Snapdragon, Exynos czy Dimensity? Ciąg dalszy sagi o procesorach w serii Galaxy S25

Samsung twierdzi, że wydajność dużego rdzenia chipsetu poprawia się o 15 procent, a obsługa śledzenia promieni jest możliwa dzięki architekturze RDNA3 firmy AMD, co ma zapewnić grafikę podobną do handheldów. Z innych wartych uwagi elementów warto podkreślić obsługę aparatu 320 MP i nagrywanie wideo 8K 30FPS.

Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, Exynos 2500 obsługuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 i modem 5G z prędkością łącza 9,6 Gb/s dla FR1 i 12,1 Gb/s dla FR2. Samsung ma ogłosić Galaxy Z Flip 7 na swoim wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się w przyszłym miesiącu, a do tego czasu zapewne dowiemy się więcej o Exynos 2500.