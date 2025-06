Samsung rozszerza dostępność ważnej funkcji w zegarkach Galaxy Watch

Udostępnienie funkcji w Europie było możliwe dzięki otrzymaniu oznaczenia CE (Conformité Européenne) dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które gwarantuje, że producent spełnił wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej. Koreański producent otrzymał już autoryzację De Novo od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Funkcja została też wcześniej zatwierdzona także przez południowokoreańskie ministerstwo bezpieczeństwa i leków oraz agencje regulacyjne w Brazylii i Kanadzie.

Dlaczego wczesne wykrycie bezdechu sennego jest kluczowe?

Bezdech senny stanowi poważny problem zdrowotny, który dotyka znaczną część populacji. Eksperci szacują, że na zespół bezdechu sennego cierpi 1,5 mln Polaków, ale diagnozę postawioną ma najwyżej ułamek promila. Na poziomie globalnym ponad 80% pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny nie zostało zdiagnozowanych, co oznacza, że miliony ludzi nie wiedzą o swojej chorobie. A z czym w zasadzie mamy do czynienia? To sytuacja, gdy w nocy, podczas snu, człowiek przestaje oddychać lub przepływ powietrza do płuc jest mocno ograniczony.

Choć początkowe objawy mogą wydawać się niegroźne (głośne chrapanie, pocenie się w nocy, problemy z koncentracją czy przewlekłe zmęczenie) konsekwencje są znacznie poważniejsze. Wśród osób cierpiących na bezdech senny zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości, a nawet udaru i zawału serca. Dodatkowo badania wykazują, że odsetek wypadków samochodowych wśród kierowców cierpiących na bezdech senny jest podwyższony kilkukrotnie w porównaniu ze zdrowymi kierowcami.

Jak działa funkcja wykrywania bezdechu sennego na smartwatchach Galaxy Watch

Funkcja wykorzystuje tzw. BioActive Sensor, aby mierzyć poziom natlenienia krwi podczas snu. Analizuje ona zmiany w poziomach SpO2, związanych ze wzorcami bezdechu i spłycenia oddechu oraz szacuje tzw. AHI (Apnea-Hypopnea Index to wskaźnik bezdechu i spłycenia oddechu), aby poinformować użytkownika o potencjalnych symptomach. Technologia opiera się na zaawansowanych algorytmach, które monitorują saturację krwi tlenem podczas snu. Kiedy dochodzi do epizodów bezdechu, poziom tlenu we krwi spada, co zostaje zarejestrowane przez czujniki smartwatcha. Funkcja wykrywania bezdechu sennego jest dostępna za pośrednictwem aplikacji Samsung Health Monitor.

Funkcja wykrywania bezdechu sennego jest dostępna w aplikacji Samsung Health Monitor i obsługuje zegarki Galaxy Watch 4 oraz nowsze (Watch 5, Watch 6, Watch 7, Watch Ultra, Watch FE), przy czym wymagany jest system Wear OS 5.0 lub nowszy oraz smartfon Galaxy z Androidem 12 lub nowszym.

Warto pamiętać, że smartwatche mogą być pomocne w wykrywaniu bezdechu sennego poprzez monitorowanie ruchów, tętna i poziomu tlenu we krwi podczas snu. Jednak nie są one tak dokładne jak profesjonalne testy przeprowadzane w laboratoriach. Funkcja Samsunga ma służyć przede wszystkim jako narzędzie do wczesnego wykrywania potencjalnych problemów, które następnie powinny zostać skonsultowane z lekarzem specjalistą. Smartwatch nie zastąpi profesjonalnej diagnostyki medycznej, ale może być pierwszym krokiem do rozpoznania problemu, o którym wielu ludzi nawet nie wie.