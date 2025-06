Seria Galaxy S ma już 15 lat. Oto jak wyglądała droga do współczesnego flagowca

Pierwszy Galaxy S wyposażony był w 4-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 480×800 pikseli, procesor Samsung Hummingbird 1 GHz oraz system Android 2.1. Urządzenie miało 5-megapikselowy aparat główny, 0,3-megapikselowy aparat przedni, 512 MB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. Choć dzisiejsze standardy mogą sprawić, że specyfikacja wydaje się skromna, urządzenie wprowadziło innowacje, które stały się charakterystyczne dla całej serii.

Przez pierwszą dekadę istnienia seria przeszła systematyczną ewolucję. Kolejne generacje wprowadzały większe ekrany, lepsze aparaty i wydajniejsze procesory. Galaxy S2 (2011) przyniósł pierwszy procesor dual-core w serii, S3 (2012) wprowadził funkcje Smart Stay i S Voice, a S4 (2013) zaoferował pierwszy ekran Full HD w rodzinie Galaxy S. Przełomowym momentem był Galaxy S6 (2015), który wprowadził całkowicie nowy design z metalową ramką i szklanym tyłem, odchodząc od plastikowego wzornictwa poprzedników. S7 (2016) przywrócił slot na kartę microSD i zwiększył odporność na wodę do standardu IP68.

Galaxy S8 (2017) wprowadził format Infinity Display z proporcjami 18:9, drastycznie zmniejszając ramki i eliminując fizyczny przycisk Home. S9 (2018) skupił się na ulepszeniach aparatu z wprowadzeniem zmiennej przysłony. W 2020 roku Samsung pominął oznaczenie S11 i przeszedł bezpośrednio do S20, dostosowując nazewnictwo do roku premiery. Rodzina S20 składała się z czterech członków: podstawowego S20, wyższej klasy S20+, maksymalnie wyposażonego S20 Ultra oraz przystępnego cenowo S20 Fan Edition (FE).

Wprowadzenie modelu Ultra w 2020 roku oznaczało nową strategię Samsunga. S20 Ultra zaoferował 108-megapikselowy aparat główny i 100-krotny zoom hybrydowy, ustanawiając nowe standardy w fotografii mobilnej. Seria S21 (2021) kontynuowała ten trend, różnicując między modelami podstawowym, Plus i Ultra. S22 (2022) i S23 (2023) skupiły się na optymalizacji i udoskonaleniach, przy czym S23 wprowadził dedykowany procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy we wszystkich regionach, co było pierwszym tak jednolitym podejściem do wyboru chipsetów w historii serii. Samsung ogłosił serię Galaxy S24 w styczniu 2024 roku, dostarczając ponownie trzy smartfony: Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Seria ta wprowadziła zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI, w tym tłumaczenie w czasie rzeczywistym i inteligentne edytowanie zdjęć.

Seria Samsung Galaxy S25 – obejmująca Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra – została ogłoszona 22 stycznia 2025 roku na Galaxy Unpacked w San Jose w Kalifornii. Wszystkie modele są zasilane chipsetem Snapdragon 8 Elite, który, w przeciwieństwie do poprzednich generacji Galaxy S różnicujących się procesorami w zależności od regionu, jest używany jednolicie we wszystkich globalnych wariantach. Mamy też absolutną świeżynkę w rodzinie, a więc Galaxy S25 Edge, urządzenie o grubości zaledwie 5,8 milimetra i wadze 163 gramów. Jak widać, seria Galaxy S przeszła drogę od eksperymentalnego produktu mającego konkurować z iPhone’em do kompleksowego ekosystemu urządzeń definiujących trendy w branży Android. Po piętnastu latach istnienia pozostaje jedną z najważniejszych linii produktów w segmencie premium.