Test Skoda Superb Combi LK (2025). Celuje wysoko i całkiem precyzyjnie trafia

Kluczowym elementem nowej generacji Superba jest druga odsłona napędu PHEV, charakteryzująca się przede wszystkim akumulatorem o znacznie większej pojemności. Ten krok ma istotne konsekwencje: zwiększenie pojemności baterii i deklarowany zasięg elektryczny przekraczający 100 km (w niektórych scenariuszach do nawet 120-130 km) to znacząca zmiana w porównaniu do poprzednika, którego zasięg oscylował wokół 55-62 km. Taki zasięg teoretycznie pokrywa średnie dzienne potrzeby większości użytkowników , co może zmieniać postrzeganie technologii PHEV – z rozwiązania kompromisowego na bardziej funkcjonalne w codziennym użytkowaniu na prądzie, z silnikiem spalinowym jako wsparciem na dłuższych trasach. Decyzja Skody o zastosowaniu droższej technologii większego akumulatora sugeruje próbę odpowiedzi na rosnące oczekiwania rynku wobec praktyczności hybryd plug-in.

Design i wygląd zewnętrzny. Design z akcentami wersji LK

Czwarta generacja Skody Superb Combi to raczej ewolucja niż rewolucja stylistyczna. Zachowano charakterystyczne proporcje, starając się jednocześnie nadać sylwetce nowocześniejszy wygląd i poprawić aerodynamikę – współczynnik oporu powietrza dla wersji Combi wynosi Cd=0,25. Wymiary nadwozia to 4902 mm długości, 1849 mm szerokości oraz 1482 mm wysokości. Wersja Laurin & Klement wyróżnia się detalami mającymi podkreślać jej status. Należą do nich ramka grilla oraz listwy ozdobne zderzaków wykończone w matowym, ciemnym chromie (Unique Dark Matte Chrome). Na przednich błotnikach umieszczono oznaczenia “Laurin & Klement”.

Standardem w LK są reflektory LED Matrix drugiej generacji (“SKODA Crystal Lighting”) z animowanymi kierunkowskazami i funkcją doświetlania zakrętów. Z tyłu zastosowano wąskie światła LED, również z dynamicznymi kierunkowskazami. Standardowo wersja LK wyposażona jest w 18-calowe felgi aluminiowe “Belatrix” w kolorze antracytowym; opcjonalnie dostępne są 19-calowe obręcze “Veritate”. Całość uzupełniają płaskie relingi dachowe w kolorze srebrnym i wydłużony tylny spojler. Port ładowania przeniesiono z atrapy chłodnicy na przedni błotnik, co może ułatwić dostęp do publicznych ładowarek.

Stylistyka Superba LK, mimo że jest to najwyższa wersja, wydaje się unikać ostentacji. Zastosowanie matowego, ciemnego chromu zamiast błyszczącego oraz ewolucyjny kierunek zmian sugerują, że Skoda celuje w klienta ceniącego bogate wyposażenie, ale niekoniecznie chcącego to manifestować. Taki dyskretny luksus może być zaletą dla jednych, dla innych zaś – oznaką braku stylistycznej odwagi, prowadzącą do wyglądu określanego przez niektórych jako generyczny. Linia LK historycznie reprezentuje najbardziej luksusowe wydanie modeli Skody, jednak taki design wydaje się po prostu ponadczasowy, co wskazuje na próbę pozycjonowania Superba LK jako samochodu “rozsądnie luksusowego”.

Wnętrze, komfort i technologie pokładowe

Wnętrze Skody Superb Combi w wersji Laurin & Klement wykończono materiałami mającymi sprawiać wrażenie wysokiej jakości. Dostępne są tapicerki LK Suite Black oraz Suite Cognac, łączące skórę naturalną ze sztuczną. Deska rozdzielcza i panele drzwiowe są w dużej mierze pokryte miękkimi tworzywami, skórą lub jej imitacją, a także listwami dekoracyjnymi (np. imitującymi drewno lub w stylistyce Unique Dark Chrome). Całość uzupełnia nastrojowe oświetlenie ambientowe. Jakość montażu, jest na wysokim poziomie. Przednie fotele ErgoComfort oferują szeroki zakres elektrycznej regulacji (14 kierunków) z pamięcią, podgrzewaniem, wentylacją oraz systemem masażu z ośmioma programami. Funkcja Smart Comfort Entry odsuwa fotele, ułatwiając wsiadanie i wysiadanie. Pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji podgrzewane siedziska.

System infotainment opiera się na centralnym, 13-calowym ekranie dotykowym z nawigacją. Kierowca ma przed sobą cyfrowy zestaw wskaźników (Virtual Cockpit 10,25″). Interesującym rozwiązaniem są trzy fizyczne pokrętła Skoda Smart Dials z wbudowanymi małymi wyświetlaczami (średnica 32 mm). Służą one do sterowania klimatyzacją, głośnością, trybami jazdy, zoomem mapy czy funkcjami foteli. Środkowe pokrętło jest konfigurowalne. Łączność ze smartfonami zapewnia bezprzewodowy SmartLink (Apple CarPlay, Android Auto). Na pokładzie znajduje się też bezprzewodowa ładowarka indukcyjna z funkcją chłodzenia. System audio Canton składa się z kilkunastu głośników i subwoofera.

Przestronność, zwłaszcza z tyłu, pozostaje mocną stroną Superba. Komfort termiczny zapewnia trzystrefowa klimatyzacja Climatronic. Nie zabrakło licznych rozwiązań “Simply Clever”, takich jak skrobaczka do szyb sprytnie ukryta w klapce od tankowania, parasol w drzwiach, uchwyt na tablet czy port USB-C w lusterku wstecznym. Wprowadzenie fizycznych pokręteł Smart Dials można postrzegać jako próbę odpowiedzi na krytykę interfejsów opartych wyłącznie na ekranach dotykowych. Wiele współczesnych samochodów przenosi większość funkcji na ekrany, co bywa krytykowane za ergonomię i konieczność odrywania wzroku od drogi. Skoda, oferując Smart Dials, zdaje się szukać kompromisu. Podobają mi się te pokrętła – stanowią połączenie nowoczesności z tradycyjną obsługą. Może to stanowić atut wobec modeli, które poszły zbyt daleko w cyfryzację interfejsu.

Tabela: kluczowe elementy wyposażenia standardowego Skoda Superb Combi LK (2025)

Kategoria Elementy wyposażenia Komfort Tapicerka skórzana (LK Suite Black lub Suite Cognac), fotele ErgoComfort (elektryczna regulacja w 14 kierunkach, pamięć ustawień, podgrzewanie, wentylacja, zaawansowany masaż), frzystrefowa klimatyzacja automatyczna Climatronic, podgrzewana kierownica wielofunkcyjna (obszyta skórą, z manetkami zmiany biegów DSG), podgrzewana przednia szyba, oświetlenie ambientowe LED, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania KESSY Full, podgrzewane tylne siedzenia. Multimedia i technologie 13-calowy ekran dotykowy systemu Infotainment z nawigacją, 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit, Skoda Smart Dials, bezprzewodowy SmartLink (Apple CarPlay, Android Auto), bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfona z chłodzeniem, system audio Canton (14 głośników, subwoofer). Wygląd zewnętrzny i funkcjonalność Reflektory TOP LED Matrix Beam z funkcją doświetlania zakrętów i AFS, tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami i animowanym efektem powitalnym, 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich “Belatrix” (antracytowe), elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z funkcją Virtual Pedal, relingi dachowe w kolorze srebrnym (anodowane), przyciemniane tylne szyby Sunset, akustyczne szyby boczne z przodu. Bezpieczeństwo i asystenci kierowcy Adaptacyjny tempomat (Adaptive Cruise Control), asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Assist Plus), system monitorowania martwego pola (Side Assist) z funkcją ostrzegania przy wysiadaniu (Rear Traffic Alert & Exit Warning), system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i wykrywaniem pieszych/rowerzystów, asystent parkowania (Park Assist), system kamer 360 stopni (Area View), system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), asystent jazdy w korku (Traffic Jam Assist), aystem wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert).

Układ napędowy i osiągi

Układ napędowy Skody Superb Combi LK to połączenie turbodoładowanego silnika benzynowego 1.5 TSI o mocy 150 KM (110 kW) z jednostką elektryczną o mocy 116 KM (85 kW). Silnik spalinowy osiąga maksymalny moment obrotowy 250 Nm (1500-3500/4000 obr./min), a silnik elektryczny dostarcza 330 Nm. Łączna moc systemowa układu hybrydowego plug-in wynosi 204 KM (150 kW), a maksymalny moment obrotowy to 350 Nm. Napęd przenoszony jest na przednie koła (FWD) za pośrednictwem 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów DSG. Pojazd od 0 do 100 km/h przyspiesza w 8,1 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 220 km/h. W trybie czysto elektrycznym prędkość maksymalna wynosi 140 km/h.

Silnik elektryczny efektywnie wspomaga przyspieszenie, co jest odczuwalne np. podczas wyprzedzania. Jednakże, jednostka benzynowa 1.5 TSI przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu generuje zaskakująco wysilony dźwięk. To pewien zgrzyt w samochodzie aspirującym do miana premium, gdzie oczekuje się nie tylko dynamiki, ale również wysokiej kultury pracy jednostki napędowej. Mimo łącznej mocy 204 KM, charakterystyka akustyczna silnika 1.5 TSI pod dużym obciążeniem może nie w pełni odpowiadać oczekiwaniom w tym segmencie. Jest to potencjalny obszar, w którym Superb, mimo wielu zalet, może ustępować niektórym konkurentom z większymi lub lepiej wyciszonymi jednostkami.

Bateria, ładowanie i zasięg elektryczny

Nowa generacja Superba Combi przynosi istotny postęp w kwestii pojemności akumulatora: 25,7 kWh brutto (19,7 kWh netto/użytkowa). Akumulator litowo-jonowy umieszczono pod tylnymi siedzeniami; posiada on system chłodzenia wodnego. Czasy ładowania są następujące: ładowanie prądem przemiennym (AC) z mocą do 11 kW pozwala naładować akumulator (0-100%) w około 2 godziny i 30 minut. Standardowo samochód wyposażony jest w kabel Mode 3 (32A). Superb 2025 oferuje również możliwość ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 50 kW, co pozwala naładować baterię od 10% do 80% w około 26 minut. Porty ładowania (Type 2 i CCS) przeniesiono na przedni prawy błotnik.

Zasięg w trybie czysto elektrycznym (WLTP) uległ znacznemu zwiększeniu. Wynosi on najczęściej 100 – 120 km w codziennym użytkowaniu, a w sprzyjających warunkach może przekroczyć 130 – 140 km. Na autostradzie przy wyższej prędkości spada do ok. 60-70 km. Dostępne są następujące tryby jazdy: E-mode (elektryczny), Hybrid mode (automatyczny) oraz Sport mode. System umożliwia utrzymanie poziomu naładowania baterii lub jej doładowanie podczas jazdy. Podczas jazdy w trybie elektrycznym aktywowany jest generator dźwięku E-noise.

Połączenie zasięgu elektrycznego przekraczającego 100 km z możliwością ładowania DC (do 50 kW) czyni nowego Superba bardziej wszechstronnym niż typowe hybrydy plug-in poprzedniej generacji. Zasięg ponad 100 km może pokryć codzienne potrzeby wielu użytkowników , a relatywnie szybkie ładowanie DC, rzadkość w tej klasie PHEV, pozwala efektywnie doładować baterię na dłuższych trasach. Taka kombinacja cech zwiększa elastyczność i potencjalną ekonomiczność użytkowania PHEV.

Tabela: zasięg elektryczny i czasy ładowania Skoda Superb Combi LK (2025)

Parametr Wartość Pojemność baterii (brutto / netto) 25,7 kWh / 19,7 kWh Zasięg elektryczny (WLTP, cykl mieszany) do ok. 100-120 km w zależności od warunków Zasięg elektryczny (WLTP, cykl miejski) do ok. 130 km, w zależności od warunków Czas ładowania AC (0-100%, Wallbox 11 kW) ok. 2 godz. 30 min Czas ładowania DC (10-80%, ładowarka do 50 kW) ok. 26 min

Zużycie paliwa i emisja CO2

Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dla Skody Superb Combi LK (204 KM) według WLTP:

Przy naładowanej baterii, zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 0,4 l/100 km , a emisja CO2 to 9 g/km.

Przy rozładowanej baterii, zużycie paliwa w cyklu mieszanym wzrasta do 5,4 – 5,5 l/100 km , a emisja CO2 do 124-126 g/km.

Realne zużycie paliwa zależy od sposobu użytkowania. Przy regularnym ładowaniu i przewadze jazdy na prądzie, wynik można ściągnąć do nawet 1,1 l/100 km. Ten sam test z rozładowaną baterią pokazuje 5,0 l/100 km (90 km/h), 7,2 l/100 km (120 km/h) oraz 8,5 l/100 km (140 km/h). Pojemność zbiornika paliwa to 45 litrów. Samochód spełnia normę emisji spalin Euro 6d-TEMP (dla starszego modelu, nowszy prawdopodobnie co najmniej Euro 6e).

Dane te ilustrują, że Superb może być bardzo oszczędny (blisko 1 l/100 km) pod warunkiem regularnego ładowania. Jednak z rozładowaną baterią, zwłaszcza na autostradzie, zużycie paliwa rośnie do poziomów typowych dla dużego kombi benzynowego (np. 8,5 l/100 km przy 140 km/h). Oficjalne dane WLTP dla PHEV (0,4 l/100 km) są osiągalne tylko przy maksymalnym wykorzystaniu trybu EV. Aby cieszyć się niskimi kosztami eksploatacji, niezbędna jest dyscyplina w ładowaniu. W przeciwnym razie, dodatkowa masa baterii może skutkować zużyciem paliwa porównywalnym lub wyższym niż w tradycyjnej hybrydzie czy dieslu.

Tabela: zużycie paliwa i emisja CO2 Skoda Superb Combi LK (2025)

Parametr Wartość Zużycie paliwa (cykl mieszany, z naładowaną baterią) 0,4 l/100 km Zużycie paliwa (cykl mieszany, z rozładowaną baterią) 5,4 – 5,5 l/100 km Emisja CO2 (cykl mieszany, z naładowaną baterią) 9 g/km Emisja CO2 (cykl mieszany, z rozładowaną baterią) 124 – 126 g/km Pojemność zbiornika paliwa 45 litrów

Właściwości jezdne i prowadzenie. Balans między komfortem a dynamiką

Skoda Superb Combi LK standardowo wyposażona jest w adaptacyjne zawieszenie DCC Plus (Dynamic Chassis Control), umożliwiające regulację sztywności amortyzatorów. Konstrukcja oparta jest na platformie MQB Evo, która ma zapewniać zwiększoną sztywność, co teoretycznie przekłada się na lepsze właściwości jezdne i redukcję drgań oraz hałasu (NVH). Z przodu zastosowano zawieszenie MacPherson, z tyłu oś wielowahaczową. Układ kierowniczy w LK jest progresywny (standard). Charakteryzuje się precyzją, choć jego praca jest wydaje się stosunkowo lekka.

Podczas jazdy Superb Combi LK oferuje przede wszystkim płynną podróż, skutecznie tłumiąc nierówności, zwłaszcza w komfortowym ustawieniu DCC. Masa własna pojazdu (blisko dwie tony) jest odczuwalna na krętych drogach, jednak nadwozie zachowuje się stabilnie. W porównaniu do poprzedniej generacji, nowy Superb prowadzi się pewniej, nie wymaga tak częstego sięgania po tryb Sport w celu ograniczenia przechyłów. System torque vectoring by braking pomaga w utrzymaniu toru jazdy. W kabinie panuje niski poziom hałasu. Mimo to, Superb Combi LK nie jest samochodem o sportowym zacięciu; priorytetem pozostaje komfort.

Mimo znacznej masy własnej (1853-1987 kg z kierowcą około 80 kg), nowy Superb LK, dzięki platformie MQB Evo, DCC Plus i progresywnemu układowi kierowniczemu, oferuje przyzwoite właściwości jezdne. Pojazdy PHEV są cięższe, co może wpływać na zwinność. Jednak nowy Superb wydaje się tu bardziej precyzyjny niż poprzednik i prowadzi się pewnie, z dobrą kontrolą przechyłów. Wygląda na to, że Skoda starała się zestroić zawieszenie i układ kierowniczy tak, aby zminimalizować odczucie masy.

Praktyczność i pojemność bagażnika

Praktyczność i pojemność bagażnika to tradycyjnie mocne strony Superba Combi. W wersji PHEV, ze względu na baterię, przestrzeń ładunkowa jest mniejsza, ale wciąż znaczna. Przy rozłożonych tylnych siedzeniach bagażnik oferuje 510 litrów. Po złożeniu oparć (dzielonych 60:40) przestrzeń wzrasta do 1770 litrów. Dla porównania, wersje spalinowe oferują 690 litrów (1920 litrów po złożeniu siedzeń). Funkcjonalność bagażnika podnoszą m.in. elektrycznie sterowana pokrywa z funkcją Virtual Pedal (standard w LK) oraz elektrycznie sterowana roleta. Dostępne są również systemy siatek i haczyków (Simply Clever). Superb Combi może holować przyczepę o masie do 1800 kg (z hamulcami).

Chociaż umieszczenie baterii PHEV zmniejsza pojemność bagażnika o 180 litrów (z 690 do 510 litrów) , wartość 510 litrów jest nadal duża i konkurencyjna. Samochody kombi są wybierane ze względu na praktyczność, a Superb Combi od lat jest tu wzorem. Redukcja pojemności jest zauważalna, jednak 510 litrów to wciąż przestrzeń wystarczająca.

Tabela: kluczowe wymiary i pojemności Skoda Superb Combi LK (2025)

Parametr Wartość Długość całkowita 4902 mm Szerokość (bez lusterek) 1849 mm Wysokość 1482 mm Rozstaw osi 2841 mm Pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) 510 litrów Pojemność bagażnika (siedzenia złożone) 1770 litrów Masa własna (z kierowcą 80 kg) 1853–1987 kg Dopuszczalna masa całkowita 2350 kg Maksymalna ładowność (z kierowcą 80 kg) 438–572 kg Maksymalna masa holowanej przyczepy (z hamulcami) 1800 kg

Bezpieczeństwo i systemy wsparcia kierowcy

Skoda Superb Combi LK jest standardowo wyposażona w szeroki zestaw systemów bezpieczeństwa i asystentów. Ochronę pasażerów zapewnia 10 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka między kierowcą a pasażerem. Standardem są ABS, ESC i system monitorowania ciśnienia w oponach.

Lista zaawansowanych systemów asystujących w LK obejmuje:

Front Assist : kontrola odstępu z hamowaniem awaryjnym (wykrywa pojazdy, pieszych, rowerzystów).

: kontrola odstępu z hamowaniem awaryjnym (wykrywa pojazdy, pieszych, rowerzystów). Lane Assist / Lane Assist Plus : asystent utrzymania pasa ruchu.

: asystent utrzymania pasa ruchu. Side Assist / Blind Spot Monitoring : monitorowanie martwego pola z ostrzeganiem przy wysiadaniu (Door Exit Warning).

: monitorowanie martwego pola z ostrzeganiem przy wysiadaniu (Door Exit Warning). Adaptive Cruise Control (ACC) : aktywny tempomat z funkcją Speed Assist.

: aktywny tempomat z funkcją Speed Assist. Traffic Jam Assist : asystent jazdy w korku.

: asystent jazdy w korku. Traffic Sign Recognition : rozpoznawanie znaków drogowych.

: rozpoznawanie znaków drogowych. Driver Alert : wykrywanie zmęczenia kierowcy.

: wykrywanie zmęczenia kierowcy. Turn Assist with Evasive Assistance : asystent skrętu i omijania przeszkód.

: asystent skrętu i omijania przeszkód. Park Assist : asystent parkowania.

: asystent parkowania. Area View Camera / Surround View Camera : system kamer 360 stopni.

: system kamer 360 stopni. KESSY Full : bezkluczykowy system obsługi z alarmem i Walk Away Locking.

: bezkluczykowy system obsługi z alarmem i Walk Away Locking. Reflektory TOP LED Matrix : adaptacyjne oświetlenie.

: adaptacyjne oświetlenie. eCall: automatyczne wzywanie pomocy.

Bogactwo standardowych systemów bezpieczeństwa w LK pokazuje, że Skoda traktuje bezpieczeństwo jako integralną część oferty. Wiele z tych systemów u konkurencji może wymagać dopłaty. Skoda, oferując je w standardzie LK, wzmacnia swoją pozycję jako producenta dostarczającego bogato wyposażone samochody. To podnosi wartość pojazdu i może budować zaufanie klientów oczekujących wysokiego poziomu ochrony.

Podsumowanie. Czy warto wybrać Superba LK?

Na rynku polskim Skoda Superb Combi LK 1.5 TSI (204 KM, DSG) wyceniona jest na okolice 238 350 zł. Cena może wzrosnąć w zależności od opcji. Cena Superba LK jest zbliżona do BMW 330e Touring , co stawia go w bezpośredniej konkurencji z segmentem premium.

Główne zalety Skody Superb Combi LK (2025):

Duży deklarowany zasięg w trybie elektrycznym (ponad 100 km, potencjalnie do 120-135 km), co może umożliwić codzienną jazdę bezemisyjną.

Możliwość ładowania prądem stałym (DC), co zwiększa praktyczność PHEV na dłuższych trasach.

Przestronne i bogato wykończone wnętrze w wersji LK, z materiałami dobrej jakości.

Bardzo bogate wyposażenie standardowe, obejmujące zaawansowane systemy komfortu (fotele ErgoComfort z masażem), multimedia (13-calowy ekran, Smart Dials, Canton) oraz liczne systemy bezpieczeństwa.

Wysoki komfort jazdy dzięki adaptacyjnemu zawieszeniu DCC Plus i dobremu wyciszeniu kabiny.

Praktyczność nadwozia kombi, z nadal pojemnym bagażnikiem (510 litrów).

Potencjalnie niskie zużycie paliwa i emisja CO2 przy regularnym ładowaniu.

Ergonomiczne rozwiązania, jak pokrętła Skoda Smart Dials.

Potencjalne wady lub aspekty wymagające uwagi:

Znaczna masa własna (blisko 2 tony), która może wpływać na zwinność, mimo zaawansowanego zawieszenia.

Dźwięk silnika 1.5 TSI pod dużym obciążeniem (mógłby być bardziej stonowany, aby lepiej pasować do charakteru wersji LK).

Cena zbliżona do niektórych modeli marek premium może być barierą, mimo bogatszego wyposażenia standardowego Superba.

Realne korzyści z napędu PHEV są silnie uzależnione od regularnego ładowania baterii.

Zmniejszona pojemność bagażnika w porównaniu do wersji spalinowych, choć nadal jest on duży.

Skoda Superb Combi Laurin & Klement (2025) to propozycja dla klientów poszukujących przestronnego, dobrze wyposażonego samochodu z zaawansowanym napędem hybrydowym plug-in. Jej unikalna kombinacja cech może być interesująca. Model ten może być odpowiedni dla:

Rodzin ceniących komfort, przestrzeń oraz możliwość codziennej jazdy na prądzie.

Użytkowników firmowych, dla których znaczenie mogą mieć aspekty podatkowe związane z PHEV.

Osób z łatwym dostępem do infrastruktury ładowania, gotowych regularnie z niej korzystać.

Mimo ceny zbliżonej do niektórych modeli premium, Superb LK często oferuje bogatsze wyposażenie standardowe i większą przestronność. Dla świadomego klienta, analizującego stosunek ceny do oferowanych możliwości, Superb może okazać się rozsądnym wyborem, oferując po prostu “więcej samochodu” pod względem wyposażenia i przestrzeni niż podstawowe modele marek o bardziej ugruntowanym statusie premium. To propozycja dla tych, którzy cenią funkcjonalność, komfort i bogate wyposażenie, niekoniecznie przywiązując wagę do prestiżu samej marki.