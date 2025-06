Koniec z kluczami. Somfy uważa, że Polacy wolą otwierać bramy smartfonem

Pytanie “czy zamknąłem bramę?” już wkrótce może przejść do lamusa. Najnowsze badanie SW Research przeprowadzone na zlecenie firmy Somfy pokazuje, że Polacy coraz chętniej sięgają po inteligentne rozwiązania domowe, które pozwalają kontrolować dostęp do posesji za pomocą smartfona.

Stres związany z niezamkniętą bramą? To już przeszłość

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – 60% ankietowanych właścicieli domów twierdzi, że możliwość zdalnego sprawdzenia bezpieczeństwa to prawdziwy “game changer”. Co więcej, co czwarty respondent przyznał, że doświadczył realnego stresu związanego z niepewnością, czy brama lub drzwi wejściowe zostały zamknięte.

Brzmi znajomo? Zapewne niejedna osoba zawracała z połowy drogi do pracy lub wakacji, by sprawdzić, czy wszystko zostało dopilnowane. Dziś wystarczy jeden rzut oka na ekran telefonu.

Dom jak system operacyjny

Inteligentne domy przestają być futuryzmem, a stają się codziennością. Nowoczesne systemy, takie jak centrala TaHoma switch od Somfy, potrafią zintegrować ponad 280 urządzeń różnych marek i obsługiwać zaawansowane protokoły komunikacyjne (io-homecontrol, RTS, Zigbee 3.0).

Co to oznacza w praktyce? Jednym kliknięciem w aplikacji możemy zamknąć bramę, włączyć alarm i sprawdzić status całego domu – bez względu na to, czy jesteśmy w pracy, czy na drugim końcu świata.

Automatyzacja, która myśli za nas

Inteligentne systemy potrafią dostosować się do naszych zwyczajów. Ogrodnik przychodzi co środę? Kurier ma zostawić paczkę w garażu? Nie trzeba być na miejscu – wystarczy wysłać czasowe zaproszenie, a system sam wpuści gościa i zablokuje dostęp po zakończeniu wizyty.

Algorytm zamiast klucza

Zmienia się nie tylko forma dostępu, ale cała filozofia zarządzania bezpieczeństwem. Coraz więcej osób deklaruje, że ufa technologii bardziej niż tradycyjnym zamkom. I trudno się dziwić – algorytmy nie zapominają, nie zostawiają zamka otwartego przez nieuwagę i nie gubią klucza.

Fizyczny klucz, który jeszcze niedawno był symbolem zaufania i bezpieczeństwa, coraz częściej ustępuje miejsca cyfrowemu dostępowi. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim spokoju ducha.

Luksus XXI wieku

W świecie, gdzie prawie wszystko robimy zdalnie – od zakupów po podpisywanie umów – naturalnie oczekujemy, że nasz dom będzie działał według podobnych zasad. Inteligentna brama sterowana jednym kliknięciem, powiadomienia o każdej próbie nieautoryzowanego dostępu i automatyczne zabezpieczenie domu po zmroku – to już nie science fiction, lecz dostępna rzeczywistość.

Czytaj też: Carfax: co najmniej 5% używanych aut w Polsce ma cofany licznik przebiegu

W erze przeładowania informacyjnego najcenniejszym zasobem staje się czas. Każda minuta odzyskana dzięki zautomatyzowanemu systemowi to szansa na skupienie się na tym, co naprawdę ważne – rodzinie, pasjach, wypoczynku.

Badanie SW Research zostało przeprowadzone na zlecenie Somfy w dniach 26.05-02.06.2025 r. metodą CAWI na próbie 353 respondentów będących właścicielami domów.