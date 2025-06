Tenda TE3L – budżetowe Wi-Fi 7 dla każdego

Tenda TE3L – parametry

tryby pracy: router, AP, repeater, mesh

obsługiwane pasma: 2,4 GHz (801.11b/g/n/ax/be), 5 GHz (801.11a/n/ac/ax/be)

prędkość: do 688 Mb/s w 2,4 GHz, do 2882 Mb/s w 5 GHz

zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3

funkcje: MLO, MRU, OFDMA, 1024-QAM, Beamforming, MU-MIMO, kanały 160 MHz, Xtra Range 2.0

funkcje dodatkowe; sieć dla gości, SPI firewall, VPN server, VPN client, zarządzanie pasmem

połączenia kablowe: 3 porty 1 Gb/s WAN/LAN

Cena zestawu: ~329 zł

Gwarancja producenta: 3 lata

Uwaga: Tenda ma w swojej ofercie także model TE6L Pro, kosztujący około 379 zł, który ma wydajniejszą część radiową.

Konstrukcja i wzornictwo, czyli co na biurku robi szczęka trolla

Router jest bliźniaczo podobny do testowanego niedawno urządzenia Tenda TX12L Pro – gdyby nie jeden port RJ45 mniej, odróżnić je od siebie można by było tylko dzięki tabliczce znamionowej. Sprzęt tradycyjnie zapakowany został w zgrabne pudełko w charakterystycznych kolorach producenta – czarnym i pomarańczowym.

Wewnątrz niezbędne minimum – router, kabel Ethernet, zasilacz i dokumentacja. Tenda TE3L to model o konstrukcji pionowej, wąski i wysoki, z zagiętymi pod kątem końcówkami obudowy, które poprawiają stabilność. Na górze znalazło się pięć prostokątnych anten bez możliwości regulacji położenia – 3 dla pasma 5 GHz i 2 dla pasma 2,4 GHz.

Góra, dół i tył routera to przede wszystkim szczeliny chłodzące – przez ażurową obudowę doskonale widać płytkę drukowaną. Wzornictwo to zdecydowane zwycięstwo praktyczności nad wyglądem – urządzenie wejdzie niemal wszędzie i niemal wszędzie będzie wyglądało równie zgrzebnie, do tego plastik namiętnie przyciąga kurz i odciski palców. Pod względem użytkowym nie można mu nic zarzucić – dostęp do 3 gigabitowych portów Ethernet oraz zasilania jest wygodny, a rozstaw anten gwarantuje poprawną dystrybucję sygnału.

Na plus zaliczam także wyłącznie jedną bardzo małą diodę LED sygnalizującą stan urządzenia – tu nic nie świeci, nie błyska, nie trzeba przygaszać go na noc – polecałbym podobną rozwagę w oświetlaniu domowego sprzętu sieciowego innym producentom. Minimalistyczne jest także sterowanie – jest tylko jeden przycisk WPS/reset, producent poskąpił nawet wyłącznika sieciowego.

Konfiguracja

Jak to w większości nowych routerów, konfigurację wstępną można przeprowadzić zarówno z poziomu aplikacji na smartfonie, jak i strony konfiguracyjnej, przy czym aplikacja daje dostęp do podstawowych ustawień, a zaawansowane dostępne są z poziomu interfejsu przeglądarkowego. Jak wygląda pierwsze uruchomienie? Podłączamy okablowanie do dowolnego portu RJ45 (router obsługuje autodetekcję WAN/LAN), zasilanie i czekamy, aż urządzenie się uruchomi.

Tenda TE3L generuje domyślnie niezabezpieczoną sieć, która służy do konfiguracji – łączymy się nią i uruchamiamy aplikację lub wchodzimy na stronę tendawifi.com. Jeśli to pierwsze uruchomienie, to uruchomi się prosty kreator, który w paru krokach prowadzi przez niezbędne elementy procedury i zabezpieczenie zarówno sieci bezprzewodowej, jak i dostępu do routera.

W konfiguratorze jest wszystko, czego potrzeba w domu – wybór trybu dostępu do sieci operatora, konfiguracja IPTV na potrzeby usługodawców wymagających przy podłączeniu do ONT ustawienia odpowiednich parametrów VLAN, sieć dla gości. Co warto zmienić po wstępnej konfiguracji? W przypadku urządzenia Wi-Fi 7 należy scalić sieci 2,4 GHz i 5 GHz i włączyć funkcję MLO, by zgodne urządzenia mogły korzystać jednocześnie z obu pasm dla poprawy przepustowości.

Należy też włączyć w ustawieniach zabezpieczeń sieci Wi-Fi tryb WPA3-SAE/WPA2-PSK zamiast starszego WPA2-PSK – tajemnicą producentów pozostaje, dlaczego w zasadzie we wszystkich urządzeniach sieciowych WPA3 jest domyślnie wyłączone. Dziecku można ograniczyć dostęp do internetu, włączając kontrolę rodzicielską, gościom można udostępnić na ograniczony czas sieć dla gości.

W zaawansowanych ustawieniach znalazła się między innymi możliwość włączenia OFDMA dla Wi-Fi – ułatwia to efektywne zarządzanie pasmem i zmniejsza opóźnienia w sieci. Można także skonfigurować prosty serwer VPN lub podłączyć się do takiego, niestety mam tu takie same uwagi jak w TX12L Pro – w części serwerowej jedyny dostępny protokół to PPTP, który od dawna jest przestarzały i niebezpieczny. Po stronie klienta jest o tyle lepiej, że do wyboru jest także nieco nowszy L2TP. Na szczęście w tej klasie urządzeń z pewnością nie są to funkcje mające jakieś większe znaczenie i nie trzeba się nimi zbytnio przejmować.

Tamże znajdziemy funkcje związane łączeniem kilku routerów tego typu w sieć MESH – znakomite rozwiązania do większych mieszkań i domów oraz, ku mojemu zaskoczeniu, możliwość aktywacji protokołu TR069 do zdalnego zarządzania i konfiguracji przez operatora.

Wydajność

Do testów wydajnościowych Tenda TE3L sieć 5 GHz została połączona 2,4 GHz i aktywowane zostało MLO. Pomiary wykonałem smartfonem Honor Magic 7 Pro. Router stanął w pobliżu Funboxa 10, a pomiary przeprowadziłem w zwykłych miejscach za pomocą Ookla Speedtest – w każdym miejscu po 5 badań, z których wyliczyłem średnią. Sieć nie była opróżniana, ale aktywność innych użytkowników ograniczona była do minimum.

Mieszkanie to standardowy blok z wielkiej płyty, wybudowany w latach 70 XX w. Program Wi-Fi Analyzer na całym obszarze pokazywał brak problemów z jakością i siłą sygnału.

Widoczna poniżej tabela zawiera zestawienie, pozwalające porównać, jak router Tenda TE3L wypadł w porównaniu z innymi urządzeniami testowanymi w tych samych warunkach.

Router Funbox 6 TP-Link Deco X95 TP-Link Archer BE550 Tenda TX12L Pro Tenda TE3L Przy routerze 1480 / 614 Mbps 929 / 613 Mbps 926/611 Mbps 846/613 Mbps 744/610 Mbps Salon 1487 / 613 Mbps 930 / 614 Mbps 891/595 Mbps 792/584 Mbps 735/552 Mbps Pokój syna 1020 / 510 Mbps 920 / 601 Mbps 925/611 Mbps 805/431 Mbps 684/578 Mbps Kuchnia 639 / 369 Mbps 895 / 606 Mbps 813/573 Mbps 728/309 Mbps 430/521 Mbps

Wysokie wyniki Funboxa 6 wynikają oczywiście z tego, że tylko on miał dostęp do całej przepustowości światłowodu (2 Gbps). Sprzęt od operatora nie radził sobie jednak rewelacyjnie w trudniejszych warunkach, przegrywając wyraźnie zarówno z wcześniej testowanym systemem Mesh Deco X95, routerem Wi-Fi 7 Archer BE550, jak i z Tendą TX12L Pro.

Tenda TE3L, jako router należący do urządzeń zgodnych z Wi-Fi 7, czyli oferujących jednoczesną transmisję dwupasmową powinien teoretycznie zaoferować wzrost wydajności w porównaniu z TX12L Pro. Dużym zaskoczeniem zatem okazało się, że niestety nie ma o tym mowy – mimo zaklęć i próśb pułapem nie do przeskoczenia okazało się 800 Mbps, co wskazuje na istnienie wąskiego gardła gdzieś w systemie – przy gigabitowym połączeniu kablowym maksymalny download powinien bez problemu w pobliżu routera przekraczać 900-920 Mbps, tymczasem pomimo zestawiania połączeń z prędkością teoretyczną 2882 Mbps ani razu się to nie udało.

Jakby tego było mało, wzrost odległości oznaczał znaczne zwiększenie rozrzutu wyników cząstkowych zbieranych podczas pomiarów transmisji, czyli spadek stabilności połączenia. Tabela o tym nie mówi, ale konsekwencją jest oczywiście niższa średnia. Sytuacji nie poprawiła ani zmiana trybu pracy z routera na punkt dostępowy, ani wyłączenie MLO. Coś tu poszło zdecydowanie nie tak.

Przeciętne osiągi w testach wydajności to jedno, na plus jednak należy zaliczyć, że przez dwa tygodnie testów pod zmiennym obciążeniem nie występowały żadne przycięcia i problemy z przesyłem, nie skakały pingi. A to w tej klasie cenowej wcale nie jest regułą.

Podsumowanie

Tenda TE3L to router prosty w konfiguracji, stabilny i z wydajnością akceptowalną dla połączeń kablowych do 600 Mbps, godny polecenia wszędzie tam, gdzie łatwa obsługa i pewne działanie są ważniejsze, niż rekordowe transfery. W oprogramowaniu nie ma fajerwerków, ale jest bardzo przejrzyste, a zestaw dostępnych funkcji jest adekwatny do potrzeb typowych domowych użytkowników.

Router wiele punktów zyskuje na możliwości konstrukcji z kilku identycznych urządzeń taniej sieci Mesh, która przyda się przy konieczności pokrycia większego obszaru sygnałem. Przy niskiej cenie urządzeń może to być atrakcyjna propozycja.