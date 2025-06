Unihertz Titan 2. BlackBerry Passport powraca w nowoczesnym wydaniu

Tęsknicie za czasami, gdy smartfon miał prawdziwą klawiaturę, a nie szklany ekran bez żadnych przycisków? Unihertz słyszy wasze wołanie i przygotowuje drugie podejście do koncepcji biznesowego telefonu z serii Titan. Najnowszy model, Titan 2, właśnie ruszył z kampanią crowdfundingową na Kickstarterze – i to z imponującymi rezultatami.

Kwadratowy ekran jak z BlackBerry Passport

Serce urządzenia stanowi 4,5-calowy kwadratowy wyświetlacz o rozdzielczości 1440 x 1440 pikseli – dokładnie taki sam format jak w kultowym BlackBerry Passport. To nietypowe proporcje, które mogą wydawać się dziwne w erze wydłużonych ekranów 20:9, ale w połączeniu z klawiaturą tworzą całkiem sensowną kompozycję.

Passport, wprowadzony na rynek we wrześniu 2014 roku, był kontrowersyjnym, ale kultowym urządzeniem, które miało przywrócić BlackBerry pozycję w segmencie biznesowym. Mimo początkowego sukcesu sprzedażowego (200 tysięcy sztuk w pierwsze dwa dni), jego nietypowa forma i rozmiary sprawiły, że pozostał niszowym produktem.

Ciekawostką w Titan 2 jest drugi ekran na tylnej stronie o przekątnej 2 cali i rozdzielczości 410 x 50 pikseli. Jego praktyczne zastosowanie wydaje się wątpliwe poza robieniem selfie głównym aparatem.

Klawiatura to gwiazda całego show

Główną atrakcją Titan 2 jest oczywiście trzywierszowa klawiatura QWERTY z dodatkowym rzędem klawiszy funkcyjnych. Nie jest to tylko zwykła klawiatura – powierzchnia jest dotykowa, więc można nią przewijać strony czy przesuwać kursor w tekście, w tym zaznaczać fragmenty.

Klawisze są podświetlane i obsługują różne języki. Dodatkowo można przypisać aplikacje do długiego przyciskania konkretnych klawiszy, co zapewnia błyskawiczny dostęp do ulubionych programów.

Unihertz – specjaliści od niszowych smartfonów

Unihertz to chińska firma z Szanghaju, która od 2016 roku specjalizuje się w produkcji unikalnych smartfonów dla niszowych grup użytkowników. Ich portfolio obejmuje najmniejsze smartfony na świecie (Jelly), telefony z fizycznymi klawiaturami (seria Titan), wytrzymałe modele terenowe oraz urządzenia z podwójnymi ekranami.

Firma zyskała rozpoznawalność dzięki sukcesywnym kampaniom na Kickstarterze – pierwszy projekt Jelly w 2017 roku zebrał 1,25 miliona dolarów, a oryginalny Titan z 2019 roku przekroczył cel o 700%. Obecna kampania Titan 2 już została uznana przez Kickstarter za “#ProjectWeLove”.

Specyfikacja na miarę 2025 roku

Pod względem technicznym Titan 2 znacznie przewyższa swojego poprzednika. Unihertz chwali się 240-procentowym wzrostem wydajności ogólnej dzięki chipsetowi MediaTek Dimensity 7300. Procesor ma być szybszy o 202%, a GPU o 341% względem oryginalnego modelu Titan z 2019 roku, który miał zaledwie 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci i procesor MediaTek Helio P60.

Do tego 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej – TechRadar potwierdza, że będzie to “kilkukrotnie więcej” niż w poprzednich modelach. Dodatkowo bateria 5050 mAh z ładowaniem 33W (pełne naładowanie w półtorej godziny) oraz Android 15 od razu po wyjęciu z pudełka.

Aparat główny to 50 MP, wspierany przez teleobiektyw 8 MP z 3,4x zoomem optycznym. Z przodu znajdziemy 32-megapikselowy aparat do selfie.

Łączność bez kompromisów

Telefon obsługuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ma pilota na podczerwień i odbiornik FM. Brakuje tylko gniazda słuchawkowego 3,5 mm, co w dzisiejszych czasach raczej nikogo nie zaskoczy.

Unihertz zapewnia, że współpracował z operatorami na całym świecie, aby zagwarantować kompatybilność. Trwa proces certyfikacji w AT&T, co otworzy drzwi do sieci amerykańskiego operatora i Cricket.

Cena i dostępność

Kampania na Kickstarterze ruszyła z bardzo skromnym celem 100 tysięcy dolarów, który został pobity ponad 8-krotnie. Wczesne taryfy promocyjne już się wyprzedały, ale nadal można zamówić Titan 2 z 33-procentową zniżką za 270 dolarów (cena detaliczna to 400 dolarów).

Wysyłka ma ruszyć w październiku 2025 roku. W ofercie znajdziecie też różne zestawy i dodatki – w tym skórzane etui na telefon, które może przyprawić o nostalgię miłośników biznesowych smartfonów.

Czy to ma sens w 2025 roku?

Pytanie brzmi: czy w erze dotykowych gigantów z ekranami ponad 6 cali jest jeszcze miejsce dla kompaktowego telefonu z fizyczną klawiaturą? Unihertz najwyraźniej wierzy, że tak – i sądząc po sukcesie kampanii, nie jest w tym przekonaniu osamotniony.

Historia BlackBerry jest przestrogą – firma praktycznie zniknęła z rynku smartfonów po 2016 roku, a usługi dla starszych urządzeń zakończyły działanie w styczniu 2022. Jednak wciąż istnieje grupa wiernych fanów, którzy na eBayu płacą wysokie ceny za używane BlackBerry Passport czy KeyTwo.

PhoneArena zauważa, że Passport to “telefon kultowy”, który prawie dekadę po premierze wciąż cieszy się zainteresowaniem. A z drugiej strony TechEBlog przypomina, że w czasach, gdy wszystkie smartfony wyglądają podobnie, Titan 2 “odważnie przeciwstawia się normie”.

Czytaj też: Marka BlackBerry powróci z martwych?

Titan 2 to produkt niszowy, ale wypełniający konkretną lukę na rynku. Dla niektórych użytkowników, szczególnie tych piszących dużo e-maili czy wiadomości, może okazać się strzałem w dziesiątkę. Czy jednak wystarczy to, żeby zagrozić dominacji klasycznych smartfonów? Przekonamy się za kilka miesięcy.