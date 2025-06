Volvo udowadnia, że nawet zwykłe pasy bezpieczeństwa w samochodzie mogą być inteligentne

Nowy system pasów bezpieczeństwa Volvo to pierwsza na świecie technologia tego typu, opracowana we współpracy z niemieckim dostawcą ZF (aczkolwiek warto zauważyć, że Volvo nie potwierdziło oficjalnie tego partnerstwa). Rozwiązanie wykorzystuje sensory do analizy wzrostu, wagi, budowy ciała i pozycji siedzenia pasażera, a następnie reaguje odpowiednio w razie wypadku. Co więcej, system wykorzystuje sztuczną inteligencję do określenia najlepszych ustawień podczas kolizji i dostosowuje się nawet do zmieniających się warunków ruchu.

System czerpie dane z czujników wewnętrznych i zewnętrznych pojazdu, aby w czasie rzeczywistym dostosować ustawienia ochrony w zależności od różnych czynników. Większy pasażer otrzyma wyższą siłę naciągu pasa, podczas gdy mniejsza osoba będzie chroniona przy użyciu łagodniejszych ustawień. Te inteligentne pasy niemal czterokrotnie zwiększają liczbę krzywych siły hamującej w porównaniu z obecnymi pasami bezpieczeństwa, co oznacza znacznie precyzyjniejsze dostosowanie do konkretnej sytuacji i pasażera.

Volvo twierdzi, że system dostosowuje się do danej osoby, uwzględniając zmienne takie jak wzrost, waga, budowa ciała i pozycja siedzenia. Te dane mają na celu zmniejszenie ryzyka urazów głowy i złamań żeber w przypadku wypadku. Technologia została opracowana w centrum bezpieczeństwa Volvo Cars w Szwecji, gdzie przeprowadzane są testy zderzeniowe. Działanie technologii umożliwiają bloki technologiczne Superset stanowiące podstawę EX60. Jedną z najciekawszych cech nowego systemu jest możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez internet (OTA – Over The Air). System przetwarzania danych w tym nowym systemie mocowania jest niezwykle zaawansowany, co pozwala na ciągłe ulepszanie algorytmów bezpieczeństwa nawet po zakupie pojazdu.

Technologia zadebiutuje we wspomnianym w pełni elektrycznym Volvo EX60 w 2026 roku. EX60 będzie pierwszym modelem opartym na nowej, skalowalnej platformie SPA3, która jest ewolucją dotychczasowych architektur SPA1 i SPA2. SPA3 to nie tylko podstawa dla elektrycznych układów napędowych, ale także dla nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, komfortu oraz wydajności energetycznej. Platforma umożliwi zastosowanie strukturalnych akumulatorów, nowych ogniw o wysokiej gęstości energii oraz architektury 800 V, co pozwoli na szybsze ładowanie i większą elastyczność konstrukcyjną.

Kluczowym elementem jest także wspomniany Superset – zestaw modułów sprzętowych i programowych, który integruje architekturę pojazdu, systemy elektroniczne, aplikacje AI i mechanikę. Dzięki temu EX60 będzie wyposażony w komputer pokładowy Nvidia Drive Thor SoC, zdolny do przetwarzania czterokrotnie większej ilości danych od obecnego wcielenia EX90. Tak duża moc obliczeniowa otwiera drogę do zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, personalizacji ustawień oraz ciągłego rozwoju funkcji pojazdu poprzez aktualizacje.