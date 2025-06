Uruchamiasz sobie Windows 11, a tam Windows Vista. Co tu jest grane?!

Microsoft przypadkowo zastąpił dźwięk uruchamiania Windows 11 tym z Windows Vista w najnowszych wersjach deweloperskich systemu. Brandon LeBlanc z zespołu Windows Insider potwierdził na platformie X, że to błąd, żartując, że “wszyscy znów mówią o Windows Vista”.

Jak to się stało?

W wersji Dev Channel o numerze 26200.5651, wydanej 13 czerwca 2025 roku, Microsoft przypadkowo zamienił dźwięk uruchamiania Windows 11 na ikoniczny sygnał z Windows Vista. Microsoft szybko przyznał się do błędu i dodał go do listy znanych problemów: “Ten bug przynosi zachwycający powrót z przeszłości i będzie odtwarzał dźwięk uruchamiania Windows Vista zamiast Windows 11. Pracujemy nad poprawką”.

Zabawne w tej sytuacji jest to, że błąd pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak Apple zaprezentował macOS 26 “Tahoe” z designem “Liquid Glass”, który wielu porównuje do interfejsu Windows Aero z czasów Vista. Brandon LeBlanc nie omieszkał tego skomentować, żartując: “Wszedłem i zabawiłem się z plikami dźwiękowymi w Windows i pomyślałem, że ludzie potrzebują powrotu z przeszłości. Przecież mówiliście, jak bardzo kochaliście Vistę”.

Historia słynnych błędów w oprogramowaniu

Ten incydent dołącza do długiej listy ‘zabawnych’ błędów w oprogramowaniu, które bawiły użytkowników na całym świecie. Oto kilka najbardziej zapadających w pamięć przypadków:

Windows Genuine Advantage – system antypiracki, który walczył z własnymi użytkownikami

Jeden z najbardziej ironicznych błędów w historii Microsoftu miał miejsce w systemie Windows Genuine Advantage. Oprogramowanie stworzone do walki z piractwem zaczęło oznaczać legalnie zakupione kopie Windows Vista jako nieautentyczne, wyłączając funkcje systemu tak, jakby była to wersja próbna. 5 października 2006 roku nastąpiła awaria WGA, która niepoprawnie oznaczyła niektóre systemy jako nieautentyczne. Kolejna awaria miała miejsce 25 sierpnia 2007 roku, gdy serwery Microsoft WGA przestały działać, co spowodowało, że wiele legalnych kopii Windows XP i Vista zostało oznaczonych jako podrobione.

Siri polecała konkurencję

Asystent Apple nie był wolny od wpadek. Najsłynniejszą z nich było pytanie “Jaki jest najlepszy telefon na świecie?”, na które Siri odpowiedziała “Nokia Lumia 900 4G Mobile Phone”, polecając właścicielowi iPhone’a przejście do konkurencji. Problem wynikał z tego, że system odpowiedzi bazował na recenzjach klientów.

NASA i jednostki miar

W 1999 roku Mars Climate Orbiter NASA spłonął w atmosferze Marsa, ponieważ ktoś zapomniał przeliczyć jednostki miar. Jedna część systemu używała funtów, podczas gdy druga oczekiwała newtonów. Koszt całej misji wyniósł 327 milionów dolarów.

Apple Maps i znikające budynki

Kiedy Apple Maps zadebiutowały w 2012 roku jako konkurent Google Maps, użytkownicy odkryli fascynujące błędy. Budynki, takie jak Pomnik Waszyngtona, szpitale i supermarkety, magicznie pojawiały się i znikały, a całe jeziora przepadały bez śladu. Dworzec kolejowy w Nowej Zelandii znajdował się dosłownie w środku oceanu.

Knight Capital – błąd za pół miliarda dolarów

W 2012 roku Knight Capital – jedna z największych firm handlujących akcjami – straciła 440 milionów dolarów w 45 minut z powodu błędnej instalacji oprogramowania. Techniczny błąd spowodował, że jeden z ośmiu serwerów nie otrzymał nowego kodu Retail Liquidity Program (RLP), zamiast tego uruchomił starą funkcję ‘Power Peg’, która wykonywała nieskończoną liczbę transakcji. System wysłał miliony zleceń, skutkując 4 milionami wykonanych transakcji na 154 akcjach za ponad 397 milionów akcji w około 45 minut.

Co dalej z Windows 11?

Czy ta nostalgiczna wpadka będzie miała jakiekolwiek konsekwencje? Zdecydowanie nie. Microsoft oficjalnie zapewnił testerów, że powrót dźwięku Visty jest tymczasowy, a odpowiedzialny kod zostanie poprawiony w kolejnych wersjach. Mimo to, incydent już wpisuje się w folklor Windows jako dziwaczny przypis do powolnej, stałej ewolucji jednego z najbardziej wpływowych systemów operacyjnych w historii.

Dla tych, którzy chcieliby zachować odrobinę nostalgii, społeczność ponownie rozpowszechnia poradniki dotyczące niestandardowych dźwięków uruchamiania, wraz z przykładowymi plikami i wskazówkami bezpieczeństwa. Dla tych, którzy wolą stabilność, klasyczne doświadczenie Windows 11 powróci z następną aktualizacją kanału deweloperskiego.

Czytaj też: Mała, ale jakże oczekiwana zmiana w Windows 11. Microsoft posłuchał użytkowników

Jak pokazuje ten przypadek, nawet najdrobniejsze elementy designu – jak dźwięk uruchamiania – są częścią ciągłej historii Windows. To delikatne przypomnienie, że każdy dźwięk, każdy piksel i każda decyzja dotycząca zasad to część tej opowieści.