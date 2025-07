Allegro Smart! wprowadza Smart! Bonusy. Odpowiedź na Amazon Prime?

Nowa nazwa, te same ceny

Największą zmianą jest przekształcenie dotychczasowych „Usług Dodatkowych” w „Smart! Usługi”. To nie tylko kosmetyczna zmiana nazwy – nowy termin obejmuje szerszy zakres świadczeń, włączając w to usługi, towary i inne świadczenia oferowane przez partnerów Allegro.

Dobra wiadomość dla obecnych użytkowników: ceny subskrypcji pozostają bez zmian. Miesięczny abonament nadal kosztuje 14,99 zł, a roczny 59,90 zł (choć do niedawna dostępna była promocja za 39,90 zł). To stawia Allegro Smart! w bezpośredniej konkurencji z Amazon Prime, które kosztuje 49 zł rocznie, ale oferuje także dostęp do streamingu wideo.

Smart! Bonusy – nowa kategoria korzyści

Wprowadzone Smart! Bonusy to dodatkowe zniżki i korzyści dostępne dla subskrybentów Allegro Smart!. Wśród przykładowych benefitów znajdą się:

Zniżki na książki

Promocje na bilety do kina

Rabaty na inne usługi partnerów Allegro

Możliwość uczestnictwa w przedsprzedaży biletów przez serwis eBilet

Allegro podkreśla jednak, że korzystanie z niektórych Smart! Usług może wymagać uprzedniej akceptacji dodatkowego regulaminu przewidzianego dla konkretnej usługi.

To kolejny element rozbudowy programu lojalnościowego, który już w maju został wzbogacony o system wyzwań. Użytkownicy mogą teraz zdobywać Smart! Monety za realizację spersonalizowanych zadań, a następnie wymieniać je na kupony zniżkowe. Cashless.pl podaje, że jedna moneta pozwala obniżyć kwotę płatności o 1 zł.

Gdzie jest haczyk?

Platforma wyraźnie zaznacza w nowym regulaminie, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez zewnętrznych partnerów. Dodatkowo zakres i dostępność Smart! Usług mogą się zmieniać w czasie – Allegro będzie o takich zmianach informować elektronicznie.

To istotne zastrzeżenie, szczególnie w kontekście planowanych bonusów od partnerów. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że problemy z usługami zewnętrznymi nie będą mogły być rozwiązywane bezpośrednio przez Allegro.

Walka o lojalność klientów

Wprowadzenie Smart! Bonusów to kolejny ruch Allegro w walce o utrzymanie dominacji na polskim rynku e-commerce. Jak informuje rp.pl, do programu Smart należy obecnie 7 mln kupujących, którzy kupują pięć razy częściej niż osoby bez abonamentu. Przeciętny abonent oszczędza rocznie około 800 zł na kosztach dostawy.

Platforma musi jednak stawić czoła rosnącej konkurencji. Amazon Prime oferuje podobną cenę (49 zł rocznie), ale dodatkowo dostęp do Prime Video, darmowych gier i streamingu muzyki. Z kolei chiński Temu zyskuje popularność wśród młodszych konsumentów szukających tanich produktów, osiągając już 45% zasięgu w Polsce.

Strategia na przyszłość

Smart! Bonusy to element szerszej strategii Allegro mającej na celu zwiększenie wartości subskrypcji bez podnoszenia jej ceny. W styczniu platforma przekształciła program Monety w Smart! Monety, dostępne wyłącznie dla abonentów Smart!. Teraz dodaje kolejną warstwę korzyści w postaci zewnętrznych partnerów.

Czytaj też: Fiskus kontroluje zakupy na Allegro i OLX. Kiedy zapłacisz podatek?

Platforma usunęła też z regulaminu nieaktualną informację o promocji z maja 2023 roku, która oferowała 10 zł zniżki na roczną subskrypcję dla wybranych użytkowników.