Amazon przygotowuje się do promocji Prime Day, a już dziś dostępne są „wczesne okazje”

Wczesne okazje Amazon Prime Day

Jak na razie do wczesnych okazji trafił przede wszystkim drobny sprzęt elektroniczny. Drobny, co nie znaczy, że niegodny uwagi.

Powyższe promocje dostępne są jedynie dla użytkowników z aktywnym abonamentem Amazon Prime – jeśli go nie macie, zawsze można skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego. Po jego upływie miesięczny koszt to 10,99 zł lub 49 zł rocznie i zdecydowanie nie jest to kwota wielka, jak na korzyści z abonamentu. Poza dostępem do ofert Prime mamy bowiem dostęp do darmowych przesyłek priorytetowych, serwisów Prime Video, Prime Gaming i grania w chmurze Amazon Luna.

Pełna lista promocji Amazon Prime Day dostępna jest (i będzie) tutaj.