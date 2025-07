Pizza, która zmieniła gaming. Atari celebruje jubileusz Pac-Mana specjalną edycją konsoli

Atari 2600+ Pac-Man Edition. Odświeżona klasyka i kolekcjonerski zestaw

Limitowana edycja Atari 2600+ przyciąga wzrok charakterystycznym żółtym kolorem nawiązującym do Pac-Mana oraz podświetlanymi ikonami bohaterów gry na przednim panelu. W zestawie znajdziemy nowoczesną konsolę z portem HDMI, trybem szerokiego ekranu oraz pełną kompatybilnością z kartridżami Atari 2600 i 7800. W komplecie otrzymujemy także bezprzewodowy joystick Pac-Man Edition (CX-40+ Wireless) oraz kartridż PAC-MAN: Double Feature 2-in-1 z grami Pac-Man i Ms. Pac-Man.

Posiadacze kolekcjonerskiego wydania mogą rozszerzyć swój zestaw o kontrolery Ghost Edition z motywami czterech duchów: Blinky’ego, Pinky, Inky’ego oraz Clyde’a – to gratka dla wytrawnych fanów gier z lat 80.

Pac-Man: historia kultowej gry, która podbiła świat

Inspiracją do stworzenia Pac-Mana był… kawałek pizzy. Toru Iwatani z Namco, w 1980 roku, sięgnął po motyw jedzenia i zupełnie nowe podejście do rozgrywki. Chciałem stworzyć grę, która przyciągnie też kobiety i dzieci. W tamtych czasach dominowały strzelanki kosmiczne, brakowało czegoś innego – wspomina Iwatani.

Założeniem było, by gra była przyjazna, pozbawiona przemocy, oparta na prostym, a zarazem angażującym pomyśle. Nazwa „Pac-Man” wywodzi się z japońskiego “paku-paku taberu” – jeść kłapiąc ustami. Pierwszy automat pojawił się w Japonii 22 maja 1980, a kilka miesięcy później gra zadebiutowała globalnie, zdobywając miliony graczy i redefiniując cały rynek rozrywki interaktywnej.

Pac-Man nie tylko rozbił bank w salonach arcade. Według danych Guinness World Records w ciągu siedmiu lat od premiery zainstalowano na świecie 293 822 automaty. Do 1982 roku liczba ta wzrosła do około 400 000 maszyn. Z czasem postać Pac-Mana stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury, występując w serialach, reklamach oraz dziesiątkach kolejnych gier i wersji kolekcjonerskich.

Wersja na Atari 2600, mimo kontrowersyjnej jakości, sprzedała się w ponad 8 milionach egzemplarzy, stając się najlepiej sprzedającą się grą na tę konsolę w historii.

Premiera, dostępność, cena

Przedsprzedaż Atari 2600+ Pac-Man Edition rusza już 23 lipca 2025, a oficjalna premiera przewidziana jest na 31 października 2025. Oficjalne ceny to 129,99 funtów w Wielkiej Brytanii oraz 269,99 dolarów w USA, co w przeliczeniu na polską walutę oznacza koszt około 650-1100 zł, w zależności od kursu i lokalnych opłat.

Zamówienia można składać przez oficjalny sklep Atari oraz Amazon. Na ten moment nie potwierdzono oficjalnej dostępności dla Polski – polscy gracze będą prawdopodobnie musieli skorzystać z międzynarodowych sklepów internetowych lub czekać na ewentualną dystrybucję przez lokalne sieci handlowe.

Czym Atari 2600+ Pac-Man Edition wyróżnia się dla polskich graczy?

Odświeżona wersja kultowej konsoli to świetny prezent dla każdego fana retro gamingu i popkultury. Dzięki możliwości podłączenia do nowoczesnych telewizorów, kolekcjonerski zestaw sprawdzi się zarówno na imprezie, jak i podczas rodzinnych wieczorów. Polska scena graczy z niecierpliwością oczekuje na premierę – w porównaniu do wcześniej dostępnych reedycji, Atari 2600+ Pac-Man Edition wyróżnia się unikalnym wzornictwem i bezprzewodowymi kontrolerami.

Warto dodać, że dla osób poszukujących alternatyw mogą być interesujące dostępne wcześniej mini-konsolki (np. Atari Flashback) czy kolekcjonerskie wersje innych klasyków, lecz żadna nie oferuje tak mocnej synergii retro designu z ikoną światowego gamingu jak ta edycja.

Dla kogo? Czy warto czekać na nowy zestaw Atari z Pac-Manem?

Atari 2600+ Pac-Man Edition to pozycja obowiązkowa dla kolekcjonerów, fanów klasycznych gier oraz osób ceniących popkulturowe ikony. To okazja, by po latach wrócić do świata kolorowych duchów, labiryntów i niezapomnianych dźwięków sprzed czterech dekad – tym razem w nowoczesnej oprawie i z gwarancją kompatybilności z oryginalnymi kartridżami Atari.

Gracze w Polsce będą musieli uzbroić się w cierpliwość i śledzić międzynarodowe kanały sprzedaży. To z pewnością jeden z najgorętszych powrotów konsoli retro tej dekady – pytanie tylko, czy będzie tak samo dostępny jak kultowy.