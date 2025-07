Home Tech BSOD, czyli Ekran Śmierci, zostanie z nami na długo. Ale będzie bardziej stylowy

Czerń to barwa, która uznawana jest za elegancką i uniwersalną. Być może dlatego właśnie Microsoft zdecydował, że Ekran Śmierci – do tej pory zwany “błękitnym”, stąd Blue Screen of Death (BSOD) – otrzyma taką kolorystykę. Czy jednak zmieni to frustrację użytkownika, który nagle go zobaczy?