ChatGPT Agent – OpenAI wystrzeliło w stronę autonomicznych asystentów AI

Czym jest ChatGPT Agent?

ChatGPT Agent to ujednolicony system agentowy, który łączy możliwości trzech wcześniejszych narzędzi OpenAI: zdolność Operatora do interakcji ze stronami internetowymi, umiejętność Deep Research w syntezie informacji oraz inteligencję i płynność konwersacyjną ChatGPT. W praktyce oznacza to, że sztuczna inteligencja może teraz wykonywać złożone zadania od początku do końca, używając własnego wirtualnego komputera.

Funkcjonalność jest imponująca. Agent może automatycznie:

przeglądać kalendarz i przygotowywać briefy na podstawie najnowszych wiadomości

planować i kupować składniki na posiłki

analizować konkurencję i tworzyć prezentacje

wypełniać formularze i edytować arkusze kalkulacyjne

uruchamiać kod i wykonywać analizy

Jak to działa w praktyce?

ChatGPT Agent wykorzystuje wirtualny komputer do obsługi konkretnych zadań od początku do końca – to kluczowa różnica w stosunku do dotychczasowych chatbotów. System może nawigować po stronach internetowych, otwierać aplikacje i wykonywać zadania bez dodatkowej interwencji użytkownika.

Według OpenAI, ChatGPT będzie w inteligentny sposób poruszać się po stronach internetowych, filtrować wyniki, prosić o bezpieczne zalogowanie się, gdy będzie to konieczne, uruchamiać kod, przeprowadzać analizy, a nawet dostarczać edytowalne prezentacje i arkusze kalkulacyjne, które podsumowują jego ustalenia.

Pierwsze testy pokazują jednak, że technologia ma swoje ograniczenia. Portal The Verge zauważa, że choć system wydaje się całkiem sprawny w realizacji wieloetapowych operacji, może być powolny w wykonywaniu zadań i nie jest zaprojektowany do tego, by ludzie siedzieli i go obserwowali. Jeden z dziennikarzy Wired potrzebował godziny, aby Agent zamówił babeczki choć jak tłumaczyła się badaczka OpenAI, sama nie chciała tego robić, więc mimo wszystko zaoszczędziła czas.

Bezpieczeństwo i kontrola

Przekazanie sztucznej inteligencji kontroli nad komputerem niesie ze sobą nowe ryzyka. Jak ostrzega OpenAI: “To wprowadza nowe zagrożenia, szczególnie dlatego, że ChatGPT Agent może pracować bezpośrednio z danymi użytkownika, czy to informacjami dostępnymi przez łączniki, czy stronami internetowymi, na które został zalogowany poprzez tryb przejęcia kontroli”.

Firma zapewnia, że wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia, szczególnie przeciwko atakom polegającym na wstrzykiwaniu promptów – czyli próbom przejęcia kontroli nad agentem przez złośliwe strony internetowe. Agent ma również prosić o pozwolenie przed podjęciem jakichkolwiek istotnych działań i pozwala użytkownikom na przerwanie zadań w dowolnym momencie.

Dostępność i ograniczenia

ChatGPT Agent jest dostępny dla użytkowników planów Pro, Plus i Team. Użytkownicy Pro otrzymają dostęp wcześniej, podczas gdy użytkownicy Plus i Team – w ciągu następnych kilku dni. Użytkownicy Pro mają do dyspozycji 400 wiadomości miesięcznie, podczas gdy pozostali płatni użytkownicy – 40 wiadomości z możliwością dokupienia dodatkowych.

Aby aktywować agenta, wystarczy wybrać tryb agenta z menu narzędzi w ChatGPT.

Przełom, czy kolejny balon?

Historia agentów sztucznej inteligencji pokazuje, że obietnice często przewyższają rzeczywistość. Przykład Klarny, która wdrożyła agentów AI do przejęcia operacji obsługi klienta, a następnie wycofała się i przywróciła ludzkich operatorów z powodu jakości pracy agentów, przypomina o ograniczeniach tej technologii.

Z drugiej strony, OpenAI twierdzi, że ich najnowszy agent jest znacznie bardziej zaawansowany niż poprzednie próby. Zgodnie z deklaracjami firmy, agent może automatycznie nawigować po kalendarzu użytkownika, generować edytowalne prezentacje i pokazy slajdów oraz uruchamiać kod – to funkcje, które mogą realnie zmienić sposób, w jaki pracujemy z komputerami.

Przyszłość autonomicznych asystentów

ChatGPT Agent to część szerszego trendu w branży sztucznej inteligencji. Google pracuje nad Jarvis, Anthropic ma swojego Claude’a z podobnymi możliwościami, a Microsoft rozwija agentów do zarządzania pocztą elektroniczną i rekordami użytkowników. Nawet Apple przygotowuje bardziej zaawansowaną wersję Siri w ramach Apple Intelligence.

Czytaj też: ChatGPT to nie tylko “napisz mi tekst”. Te 4 triki zmienią sposób, w jaki korzystasz z AI

Jak powiedział CEO OpenAI, Sam Altman: “2025 to rok, w którym agenci zadziałają”, i wygląda na to, że firma dotrzymuje słowa. Pozostaje pytanie, czy użytkownicy są gotowi powierzyć sztucznej inteligencji kontrolę nad swoimi komputerami i czy technologia jest wystarczająco dojrzała, by sprostać oczekiwaniom. ChatGPT Agent to zdecydowanie krok w nową erę sztucznej inteligencji – już nie tylko odpowiadającej na pytania, ale rzeczywiście działającej w naszym imieniu. Czy będzie to rewolucja, czy kolejne rozczarowanie? Czas pokaże.