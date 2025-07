Home Tech Firefox testuje nową funkcję w wersji Nightly

Mozilla wprowadza do testowej wersji Firefox Nightly ciekawą funkcjonalność: kopiowanie linków do wybranych fragmentów tekstu. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć bezpośrednie odsyłacze do konkretnych sekcji na stronach internetowych. To praktyczne rozwiązanie zastępujące niewygodne robienie zrzutów ekranu czy mozolne opisywanie lokalizacji poszukiwanej informacji.