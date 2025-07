Płyty główne Gigabyte mają cztery poważne luki bezpieczeństwa. Kryją się w UEFI

Wszystkie luki mają wysoki wskaźnik zagrożenia – 8,2 w skali CVSS. Znajdują się w trybie zarządzania systemem, który aktywuje się przed uruchomieniem jakiegokolwiek systemu operacyjnego. Atakujący z uprawnieniami administratora może wykorzystać te luki do przejęcia kontroli nad procedurami przerwań zarządzania systemem i wstrzyknięcia dowolnego kodu do pamięci RAM. Działanie to może zostać przeprowadzone zarówno zdalnie, jak i lokalnie.

Co grozi płytom głównym Gigabyte?

Ponieważ pamięć kontroluje każdy etap procesu rozruchu, każdy złośliwy implant pozostaje ukryty pod systemem operacyjnym i przetrwa czyszczenie dysku oraz sprawdzanie bezpiecznego rozruchu, umożliwiając atakującemu utrzymanie trwałej kontroli nad komputerem. Wszystkie cztery błędy pochodzą z kodu referencyjnego American Megatrends, który został bez rozgłosu udostępniony partnerom OEM na mocy umów o zachowaniu poufności na początku tego roku.

Chociaż Gigabyte dostosowuje oprogramowanie sprzętowe, nie przekazało niezbędnych poprawek użytkownikom. Binarly powiadomiło CERT/CC 15 kwietnia, a GIGABYTE potwierdziło odbiór 12 czerwca, ale nie pojawiło się żadne publiczne ostrzeżenie aż do poniedziałku, kiedy dziennikarze Bleeping Computer zapytali o sprawę. Gigabyte twierdzi, że problem dotyczy modeli Q170, Z270, H270, B250, Q270, Z370, B365, Z390, H310, B360, Q370, C246, Z490, H470, H410, W480, Z590, B560, H510 i Q570.

Co robić, jeśli masz taką płytę i chcesz mieć spokój ducha? Najlepiej odwiedzić stronę pomocy technicznej Gigabyte, aby znaleźć i zainstalować zaktualizowane wersje BIOS-u za pomocą narzędzia Q-Flash, a następnie ponownie włączyć funkcję Secure Boot. Ale uwaga – modele, które nie są już wspierane, nie otrzymają łatek. Użytkownicy mogą również uruchomić bezpłatny skaner ryzyka Binarly Hunt, aby sprawdzić, czy nie występują narażenia.

Co istotne – Gigabyte twierdzi również, że problem dotyczy tylko płyt głównych opartych na procesorach Intel, a płyty główne AMD są całkowicie bezpieczne.