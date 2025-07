Gmail wprowadza funkcję zarządzania subskrypcjami w wersji webowej

Kolejna przydatna funkcja Gmail trafia z aplikacji mobilnej do przeglądarki. Google wprowadza w wersji webowej swojego popularnego klienta poczty elektronicznej opcję “Manage subscriptions” (Zarządzaj subskrypcjami), która pozwala uporządkować chaos związany z newsletterami i automatycznymi e-mailami.

Gdzie znajdziemy nową funkcję?

W mobilnej aplikacji Gmail opcja zarządzania subskrypcjami znajduje się bezpośrednio pod folderem “Kosz” w menu bocznym. W wersji przeglądarkowej Google umieścił ją nieco inaczej. Przycisk “Manage subscriptions” znajduje się w panelu po lewej stronie, w sekcji “Więcej”, pomiędzy opcjami “Spam” i “Zarządzaj etykietami”.

Po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony do specjalnego centrum kontroli, które prezentuje przejrzysty przegląd wszystkich subskrypcji e-mail oraz ostatniej aktywności związanej z danym nadawcą.

Jak działa w praktyce?

Nowa strona zbiera wszystkie nasze subskrypcje newsletterów i list mailingowych w jednym miejscu. Jeśli chcemy sprawdzić, co konkretny nadawca nam wysyłał, wystarczy kliknąć jego nazwę, aby zobaczyć pełną historię wiadomości. A jeśli mamy już dość konkretnego newslettera, możemy użyć przycisku “Unsubscribe” – tego samego, który zwykle widzimy w górnej części promocyjnych e-maili.

Warto jednak pamiętać, że wypisanie z subskrypcji nie działa natychmiastowo. Jak informuje Mishaal Rahman z Android Authority, może potrwać kilka dni, zanim nadawca zaktualizuje swoją listę, więc w międzyczasie możemy otrzymać jeszcze kilka wiadomości. Jeśli chcemy pozbyć się ich od razu, możemy zablokować nadawcę.

źródło: Android Authority

Stopniowe wprowadzanie

Google wprowadza stronę zarządzania subskrypcjami w Gmail w wersji webowej etapami, więc nie ma powodu do paniki, jeśli funkcja nie jest jeszcze dostępna. To typowe podejście dla giganta z Mountain View, który nowe funkcje testuje i wdraża stopniowo.

Proton Mail wcześniej

Warto zauważyć, że Gmail nie jest jedynym dostawcą poczty elektronicznej, który pracuje nad ułatwieniem zarządzania subskrypcjami. Proton Mail wprowadził podobną funkcję “Newsletters view” (Widok Newsletterów) zaledwie kilka dni temu. Szwajcarski dostawca poczty elektronicznej, skupiony na prywatności, poszedł nawet krok dalej – jego rozwiązanie pozwala nie tylko na wypisywanie się z subskrypcji, ale także na tworzenie reguł dla newsletterów, które chcemy zachować, takich jak automatyczne przenoszenie ich do folderu czy oznaczanie jako przeczytane.

W przeciwieństwie do zewnętrznych narzędzi do czyszczenia skrzynki odbiorczej, które wymagają pełnego dostępu do konta e-mail, widok Newsletterów w Proton Mail jest wbudowany bezpośrednio w skrzynkę odbiorczą, więc dane pozostają prywatne i bezpieczne. Według testów Proton Mail, przeciętny użytkownik jest zapisany do 95 różnych list mailingowych, z których wiele wysyła po kilka wiadomości tygodniowo.

Funkcje te z pewnością ucieszą użytkowników, którzy przez lata akumulowali dziesiątki różnych subskrypcji i teraz mogą w końcu uporządkować swoją skrzynkę odbiorczą bez żmudnego przeklikiwania się przez poszczególne e-maile. To pokazuje, że walka o przejrzystość w skrzynkach odbiorczych stała się priorytetem nie tylko dla Google’a, ale także dla mniejszych, alternatywnych dostawców poczty elektronicznej.