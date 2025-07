Pojedynek generacji: Google Pixel 8a vs Google Pixel 9a. Który warto kupić?

Seria Pixel “a” od Google od lat cieszy się zasłużonym uznaniem, oferując użytkownikom kwintesencję flagowych doświadczeń Pixela w znacznie przystępniejszej cenie. Modele te często wyznaczają standardy w swojej klasie, szczególnie jeśli chodzi o fotografię obliczeniową i czystą wersję Androida. Google Pixel 8a, który zadebiutował w maju 2024 roku, szybko zyskał miano mocnego zawodnika w średniej półce. Zaledwie rok później, w marcu 2025 roku, na scenę wkroczył jego następca – Google Pixel 9a – przynosząc ze sobą szereg ewolucyjnych, a w niektórych aspektach wręcz rewolucyjnych, zmian.

W naszym szczegółowym porównaniu weźmiemy oba smartfony pod lupę. Skupimy się na konkretnych danych, wynikach testów i, co najważniejsze, praktycznych aspektach codziennego użytkowania. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej analizy, która pomoże podjąć świadomą decyzję zakupową.

Pierwsze wrażenia i jakość wykonania

Design Pixela 8a kontynuuje charakterystyczny dla serii styl z poziomą belką aparatu (Camera Bar). Smartfon posiada aluminiową ramkę oraz matowo wykończony tylny panel z wysokiej jakości tworzywa, który skutecznie opiera się odciskom palców. Zaokrąglone krawędzie sprawiają, że telefon dobrze leży w dłoni. Cechą, która może być postrzegana jako nieco przestarzała, są stosunkowo grube ramki wokół ekranu, zwłaszcza dolna. Pixel 8a dostępny jest w kolorach Bay (jasnoniebieski), Aloe (jasnozielony), Obsidian (czarny) oraz Porcelain (beżowy).

Google Pixel 9a zrywa z tą tradycją. Zamiast pełnowymiarowej belki, moduł fotograficzny jest mniejszy i przypomina wystającą pigułkę zintegrowaną z panelem. Tył wykonano z kompozytu o matowym wykończeniu, a ramka z satynowanego metalu. W porównaniu do bardziej zaokrąglonego Pixela 8a, model 9a charakteryzuje się bardziej płaskim designem i cieńszymi, bardziej symetrycznymi ramkami wokół ekranu. Dostępne kolory to Obsidian, Porcelain, Iris (fioletowy) i Peony (różowy).

Zmiana designu w Pixelu 9a to nie tylko estetyka, ale i próba unifikacji wyglądu z całą nową serią Pixel 9. Nadaje mu to nowocześniejszy wygląd, a nieco większy, ale lżejszy i bardziej płaski korpus może przekładać się na lepszą ergonomię i pewniejszy chwyt.

Google Pixel 8a vs. Google Pixel 9a: porównanie specyfikacji

Zanim przejdziemy do szczegółów, spójrzmy na tabelaryczne zestawienie obu urządzeń.

Parametr Google Pixel 8a Google Pixel 9a Wymiary 152,1 x 72,7 x 8,9 mm 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Waga 188 g 185,9 g Materiały obudowy Aluminiowa rama, tył z tworzywa (matowe) Aluminiowa rama (satynowe), tył z kompozytu (matowe) Odporność IP67 IP68 Typ ekranu OLED Actua pOLED Przekątna ekranu 6,1 cala 6,3 cala Rozdzielczość ekranu 1080 x 2400 pikseli (431 ppi) 1080 x 2424 pikseli (422 ppi) Odświeżanie ekranu Adaptacyjne 60-120 Hz Adaptacyjne 60-120 Hz Jasność ekranu Szczytowa 2000 nitów Szczytowa do 2700 nitów Szkło ochronne Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Procesor Google Tensor G3 Google Tensor G4 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Aparat główny 64 Mpix, f/1.89, OIS 48 Mpix, f/1.7, OIS Aparat ultraszerokokątny 13 Mpix, f/2.2 13 Mpix, f/2.2, 120° FOV Aparat przedni 13 Mpix, f/2.2 13 Mpix, f/2.2, ultrawide Pojemność baterii 4492 mAh 5100 mAh Ładowanie przewodowe 18W 23W Ładowanie bezprzewodowe Tak, Qi (ok. 7,5W) Tak, Qi (7,5W) Łączność 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 System (premiera) Android 14 Android 15 Gwarancja aktualizacji 7 lat (OS, zabezpieczenia, Pixel Drop) 7 lat (OS, zabezpieczenia, Pixel Drop)

Analiza podzespołów

Ekran

Pixel 8a został wyposażony w 6.1-calowy wyświetlacz OLED 120 Hz o szczytowej jasności 2000 nitów. To bardzo dobry panel, zapewniający świetne kolory i płynność. Pixel 9a idzie jednak o krok dalej. Jego większy, 6.3-calowy ekran Actua pOLED również oferuje adaptacyjne odświeżanie 60-120 Hz, ale kluczową różnicą jest jasność. Wartość szczytowa sięga imponujących 2700 nitów, co oznacza, że panel w nowszym modelu jest o 35% jaśniejszy. Przekłada się to na znacznie lepszą czytelność w pełnym słońcu oraz bardziej efektowne treści HDR. W obu modelach za ochronę odpowiada nieco już leciwe szkło Gorilla Glass 3, co jest jednym z kompromisów w serii “a”.

Procesor

Sercem Pixela 8a jest układ Google Tensor G3, natomiast Pixela 9a napędza jego następca – Tensor G4. Oba wykonano w procesie 4nm, ale G4 wykorzystuje nowsze i wyżej taktowane rdzenie ARM (m.in. Cortex-X4). Przekłada się to na zauważalny wzrost surowej mocy obliczeniowej, co potwierdzają wstępne wyniki benchmarków, wskazujące na przewagę G4 rzędu 15-25% nad G3. Ten skok to nie tylko cyferki, ale przede wszystkim większy potencjał dla zaawansowanych funkcji AI oraz lepsza efektywność energetyczna.

Aparaty

To tutaj Pixele od zawsze błyszczą. Pixel 8a dysponuje świetnym aparatem głównym 64 Mpix, ale Pixel 9a stawia na inne podejście: “jakość ponad ilość”. Nowy sensor ma 48 Mpix, ale za to jaśniejszy obiektyw (f/1.7 vs f/1.89), co w połączeniu z technologią Quad Pixel i mocą obliczeniową Tensora G4 ma zapewnić lepszą jakość zdjęć, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych.

Aparaty ultraszerokokątny i przedni w obu modelach wydają się identyczne pod względem sprzętowym. Przewaga Pixela 9a leży w oprogramowaniu i nowych funkcjach AI:

Macro Focus: Wykorzystuje główny aparat do robienia szczegółowych zdjęć makro.

Wykorzystuje główny aparat do robienia szczegółowych zdjęć makro. Add Me: Innowacyjna funkcja, która pozwala “wkleić” osobę robiącą zdjęcie do fotografii grupowej.

Innowacyjna funkcja, która pozwala “wkleić” osobę robiącą zdjęcie do fotografii grupowej. Audio Magic Eraser: Usuwa niechciane dźwięki (wiatr, hałas tłumu) z nagranych filmów.

Nowe funkcje nie są jedynie marketingowymi chwytami, lecz praktycznymi narzędziami, które realnie rozszerzają kreatywne możliwości użytkownika.

Bateria i ładowanie

Pixel 8a, z baterią 4492 mAh, oferuje solidny, całodniowy czas pracy. Jednak Pixel 9a to w tej kategorii prawdziwy maratończyk. Otrzymał on znaczące ulepszenie w postaci baterii o pojemności 5100 mAh, co stanowi wzrost o niemal 14%. W połączeniu z bardziej energooszczędnym procesorem, może to uczynić go jednym z najdłużej działających telefonów w swojej klasie. Ładowanie przewodowe w 9a jest nieco szybsze (23W vs 18W), ale bezprzewodowe w obu modelach pozostaje na dość wolnym poziomie 7,5W.

Oprogramowanie i wsparcie

Niewątpliwym atutem obu modeli jest gwarancja 7 lat aktualizacji systemu, poprawek bezpieczeństwa i regularnych dawek nowych funkcji w ramach Pixel Drops. To najlepsza polityka wsparcia w świecie Androida i kluczowy argument za wyborem Pixela. Pixel 8a startował z Androidem 14, a 9a debiutuje z Androidem 15. Długoterminowe wsparcie sprawia, że oba modele są świetną inwestycją na lata.

Wydajność w praktyce: moc, chłodzenie i gry

Procesor Tensor G4 w Pixelu 9a zapewnia wyższą wydajność, co widać w testach syntetycznych:

Benchmark Google Pixel 8a (Tensor G3) Google Pixel 9a (Tensor G4 – przewidywane) AnTuTu 10 ~ 1 100 000 ~ 1 300 000 GeekBench 6 (Single) ~ 1600 ~ 2000 GeekBench 6 (Multi) ~ 4100 ~ 4800

Jednak surowa moc to nie wszystko. Główną bolączką Pixela 8a i jego procesora Tensor G3 jest throttling, czyli dławienie wydajności pod wpływem rosnącej temperatury. W testach smartfon potrafił zwolnić nawet o 40% już po kilkunastu minutach intensywnej pracy, co było odczuwalne zwłaszcza w grach.

Pixel 9a adresuje ten problem wprost. Zastosowano w nim system chłodzenia z miedzianą komorą parową, analogiczny do tego z droższych modeli. To kluczowe ulepszenie może być ważniejsze niż sam procentowy wzrost mocy. Lepsze odprowadzanie ciepła oznacza, że Pixel 9a powinien utrzymać wysoką wydajność przez znacznie dłuższy czas. W codziennym użytkowaniu oba telefony są bardzo płynne, ale w grach i wymagających zadaniach Pixel 9a, dzięki lepszemu chłodzeniu, zaoferuje znacznie stabilniejsze i przyjemniejsze doświadczenia.

Plusy i minusy

Google Pixel 8a Google Pixel 9a Zalety: Zalety: ✅ Sprawdzony procesor Tensor G3 z funkcjami AI ✅ Wydajniejszy i stabilniejszy procesor Tensor G4 ✅ Bardzo dobry aparat główny 64 Mpix ✅ Ulepszony aparat główny i nowe funkcje AI ✅ Jasny i płynny ekran OLED 120 Hz ✅ Znacznie jaśniejszy i większy ekran Actua pOLED ✅ Czysty Android z 7-letnią gwarancją aktualizacji ✅ Znacznie pojemniejsza bateria (5100 mAh) ✅ Atrakcyjna cena (szczególnie po premierze 9a) ✅ Lepsze chłodzenie z komorą parową Wady: ✅ Nowoczesny design i wyższa norma IP68 ❌ Podatność na throttling i przegrzewanie się Wady: ❌ Grube, asymetryczne ramki wokół ekranu ❌ Cena startowa wyższa od przecenionego 8a ❌ Wolne ładowanie (szczególnie bezprzewodowe) ❌ Nadal wolne ładowanie bezprzewodowe ❌ Niższa norma odporności (IP67) ❌ Nadal szkło Gorilla Glass 3 z przodu

Ocena końcowa i werdykt

Kategoria Google Pixel 8a (Ocena 0-100) Google Pixel 9a (Ocena 0-100) Ekran 85 92 Wydajność 75 (obniżona przez throttling) 88 Aparat 90 93 Bateria 80 94 Design/Ergonomia 78 85 Oprogramowanie 95 96 Opłacalność 88 (przy cenie startowej) 90 (przy cenie startowej) OCENA OGÓLNA 84 (Bardzo Dobry) 91 (Celujący)

Werdykt: który model zatem wybrać?

Decyzja sprowadza się do oceny, czy liczne i odczuwalne ulepszenia w nowszym modelu są warte wyższej ceny.

Wybierz Google Pixel 9a, jeśli: twoim priorytetem jest jak najdłuższy czas pracy na baterii, absolutnie najlepsza wydajność w grach bez obaw o przegrzewanie, najjaśniejszy ekran na rynku i dostęp do najnowszych funkcji fotograficznych AI. Przy zbliżonej cenie startowej do poprzednika, oferuje on znacznie więcej i jest bardziej przyszłościowym wyborem.

twoim priorytetem jest jak najdłuższy czas pracy na baterii, absolutnie najlepsza wydajność w grach bez obaw o przegrzewanie, najjaśniejszy ekran na rynku i dostęp do najnowszych funkcji fotograficznych AI. Przy zbliżonej cenie startowej do poprzednika, oferuje on znacznie więcej i jest bardziej przyszłościowym wyborem. Wybierz Google Pixel 8a, jeśli: szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Po premierze następcy jego cena z pewnością spadnie, czyniąc go niezwykle atrakcyjną propozycją. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować jego wady (throttling, grubsze ramki), wciąż otrzymujesz fantastyczny aparat, płynny ekran i bezkonkurencyjne wsparcie aktualizacyjne w znacznie niższej cenie.

Czytaj też: Pixel 10 bez tajemnic – czy ulepszenia pociągną za sobą podwyżkę cen?

Podsumowując, Google Pixel 9a to znaczący i pod każdym względem udany krok naprzód. Jeśli budżet na to pozwala, jest to bezdyskusyjnie lepszy telefon. Jeśli jednak znajdziesz Pixela 8a w dobrej promocji, trudno będzie o bardziej opłacalny smartfon z tak dobrym aparatem i tak długim wsparciem.