Potrzebujesz informacji, a nie chcesz samemu dzwonić? AI od Google’a zrobi to za Ciebie

Gemini 2.5 Pro i Deep Research wzmacniają Tryb AI

Po ogłoszeniu stabilnej wersji Gemini 2.5 Pro, najbardziej inteligentny model AI Google’a trafia do Wyszukiwarki. Użytkownicy trybu AI, którzy opłacają subskrypcje AI Pro lub AI Ultra i włączyli eksperyment Trybu AI w Labs, zyskają dostęp do Gemini 2.5 Pro z rozwijanego menu. Jak wyjaśnia gigant, ten zaawansowany model wyróżnia się zdolnością do rozumowania, rozwiązywania zadań matematycznych i programowania, choć oczywiście domyślny model nadal będzie zapewniał szybką, ogólną pomoc.

Do trybu AI trafia również Deep Research, narzędzie, które Google określa jako swoje najbardziej zaawansowane narzędzie badawcze. Aktywacja tej opcji podczas korzystania z Gemini 2.5 Pro pozwoli na zadawanie bardziej złożonych pytań i otrzymywanie znacznie bardziej szczegółowych odpowiedzi. Deep Research ma na celu “zaoszczędzić godziny, wykonując setki wyszukiwań, wnioskując na podstawie rozbieżnych informacji i tworząc kompleksowy, w pełni cytowany raport w ciągu kilku minut”. Może być to przydatne w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy szybko potrzebujemy uzyskać bardziej szczegółowe dane na jakiś rozbudowany temat.

Gemini 2.5 Pro jest już wdrażane w trybie AI, natomiast Deep Research zacznie być udostępniane w tym tygodniu.

AI od Google’a zadzwoni do firm za Ciebie — rewolucyjna funkcja dla wszystkich użytkowników

Oprócz tego gigant ogłosił też integrację nowej “agentowej” funkcji w wyszukiwarce, która pozwoli każdemu użytkownikowi Search (nie tylko subskrybentom premium) na wykorzystanie AI do dzwonienia do firm bez konieczności podnoszenia telefonu. Często jest tak, że potrzebujemy uzyskać jakieś szczegóły, które nie są podane na stronie firmy, ale z dzwonieniem nie do końca jest nam po drodze. W tym wypadku możemy zapomnieć o stresie związanym z rozmową, bo AI to za nas zrobi, uzyskując informacje o cenach i dostępności usług.

Wystarczy, że wyszukamy coś w stylu “fryzjer dla zwierząt w pobliżu”, a w wynikach pojawi się opcja “Poproś AI o sprawdzenie cen”. Po wypełnieniu formularza z wymaganymi szczegółami (np. rodzaj zwierzęcia, potrzebne usługi, preferowany czas), Wyszukiwarka Google skontaktuje się z różnymi firmami, aby skonsolidować informacje o terminach i usługach. My natomiast będziemy mogli wybrać, czy chcemy otrzymywać aktualizacje za pośrednictwem SMS-ów, czy poczty e-mail.

Ta funkcja przypomina technologię Google Duplex AI prezentowaną kilka lat temu (gdzie asystent AI wykonywał naturalnie brzmiące połączenia telefoniczne do firm) i jest już wdrażana w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy z subskrypcjami AI Pro lub AI Ultra będą mieli wyższe limity korzystania, co akurat nikogo nie dziwi, bo płacąc, zawsze dostajemy więcej. Google zaznacza, że zautomatyzowane połączenia są nagrywane i monitorowane w celach zapewnienia jakości, a firmy mają możliwość rezygnacji z odbierania automatycznych połączeń od AI. Niestety nie ma jeszcze szczegółów, kiedy gigant wdroży funkcję na innych rynkach.