IKEA stawia na Matter i Thread. Szwedzki gigant zapowiada rewolucję w smart home

IKEA oficjalnie potwierdziła, że począwszy od stycznia 2026 roku, wprowadzi na rynek ponad 20 nowych urządzeń Matter-over-Thread, w tym inteligentne oświetlenie, czujniki i piloty. To znacząco więcej niż dotychczasowa oferta, która opierała się głównie na autorskim standardzie Zigbee.

Globalny boom na smart home

Globalny rynek smart home rośnie w zawrotnym tempie. W 2024 roku był wart około 121-127 mld dolarów, a prognozy wskazują na wzrost nawet do 1,4 biliona dolarów do 2034 roku według niektórych analiz. To oznacza wzrost o ponad 1000% w ciągu dekady.

Standard Matter ma być kluczem do przyspieszenia tej ekspansji. Mimo że protokół został oficjalnie wprowadzony na rynek pod koniec 2022 roku, jego adopcja była dotychczas powolna. Główne przyczyny to techniczna złożoność implementacji oraz fragmentacja istniejących ekosystemów. Jednak z szacunków wynika, że między 2022 a 2030 rokiem zostanie wysłanych 5,5 miliona urządzeń zgodnych ze standardem Matter.

Analitycy przewidują, że do 2029 roku penetracja gospodarstw domowych na świecie osiągnie 92,5%, podczas gdy dziś wynosi 77,6%. Badania pokazują, że 46% właścicieli domów chce, aby ich obecne lub przyszłe domy były wyposażone w urządzenia smart home, ale główną barierą pozostaje cena.

Nowa strategia – koniec z zamkniętym ekosystemem

Dotychczas IKEA stawiała na własne rozwiązania – hub Trådfri i protokół Zigbee. Nowa strategia to kompletne odwrócenie tej filozofii. Zamiast budować zamknięty ekosystem, Szwedzi chcą stać się częścią otwartego standardu Matter.

Kluczowa zmiana: bezpośrednia kompatybilność z HomeKit

Najważniejszą nowością jest to, że nowe urządzenia IKEA będą działać bezpośrednio z Apple HomeKit bez potrzeby dodatkowego huba pośredniego. Dzięki Matter-over-Thread urządzenia będą mogły łączyć się bezpośrednio z ekosystemami Google Home, Amazon Alexa czy Apple HomeKit.

Hub Dirigera z nowymi funkcjami

Kluczową rolę w nowej strategii IKEA odgrywa hub Dirigera, który właśnie otrzymał istotne aktualizacje. Aktualizacja o numerze 2.805.6 zamienia mostek Dirigera w kontroler Matter (często określany jako hub Matter), pozwalając użytkownikom dodawać urządzenia Matter od innych marek do aplikacji IKEA w celu zarządzania i automatyzacji.

To oznacza, że użytkownicy będą mogli połączyć produkty IKEA z urządzeniami innych producentów – od żarówek Philips Hue po inteligentne włączniki od konkurencji. Wszystko to dzięki standardowi Matter, który ma na celu uproszczenie ekosystemu smart home.

Hub Dirigera został również wyposażony w funkcjonalność Thread Border Router, co pozwala na bezpośrednie połączenie z urządzeniami Thread bez konieczności dodatkowych mostków. To istotne, ponieważ Thread jest jednym z filarów standardu Matter i zapewnia stabilną, mesh-ową sieć o niskim poborze energii.

Dlaczego Matter to game-changer?

Standard Matter został stworzony przez Connectivity Standards Alliance (dawniej Zigbee Alliance) z udziałem gigantów takich jak Amazon, Apple, Google i Samsung. Jego głównym celem jest rozwiązanie problemu fragmentacji rynku smart home.

Dotychczas użytkownicy musieli martwić się o kompatybilność urządzeń – czy żarówka jednego producenta będzie działać z hubem innego? Matter eliminuje te problemy, tworząc wspólny język komunikacji dla wszystkich urządzeń.

Protokół wspiera już ponad 41 kategorii produktów – od podstawowych żarówek i gniazdek po zaawansowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Największe ekosystemy smart home już go obsługują, co sygnalizuje silne zaangażowanie branży.

To nie jest decyzja podejmowana lekko. Firmy takie jak Belkin (WeMo) całkowicie rezygnują z Matter, uznając koszty implementacji za zbyt wysokie. Tymczasem IKEA idzie pod prąd, inwestując znaczące środki w transformację swojego portfolio.

Nowe urządzenia już w testach

Pierwsze sygnały o nowej strategii IKEA pojawiły się już wcześniej. Jak donosi CybermodStudios na X, nowa pozycja w rejestrze FCC pokazuje urządzenie o nazwie Timmerflotte, które jest wyposażone w 11-cyfrowy kod Matter i kod QR. To czujnik temperatury i wilgotności, który będzie działał w standardzie Matter-over-Thread.

Bilresa prawdopodobnie będzie pierwszym inteligentnym przełącznikiem IKEA, który obsługuje Matter-over-Thread. Urządzenie ma być dwuprzyciskowe i znacznie bardziej uniwersalne niż dotychczasowe rozwiązania firmy. Dzięki wsparciu dla Matter będzie mogło współpracować z ekosystemami Google Home, Apple HomeKit i Amazon Alexa.

Pierwsza lampa sufitowa z Matter

Najnowsze przecieki wskazują na kolejny produkt – pierwszą lampę sufitową IKEA z obsługą Matter-over-Thread, wyposażoną w chipset Silicon Labs MG24. Ten chipset jest szczególnie interesujący, ponieważ obsługuje zarówno Zigbee, jak i Thread, co może oznaczać, że IKEA planuje hybrydowe rozwiązania.

Analiza baz danych Matter ujawnia jeszcze większą skalę planów IKEA. Sześć nowych urządzeń niedawno pojawiło się w rejestrze Matter Distributed Compliance Ledger (DCL), w tym nowy hub oraz urządzenia kontroli dostępu. Sugeruje to, że firma może planować wprowadzenie następcy lub rozszerzenie istniejącego hubu Dirigera.

Firma nie poprzestaje na samych urządzeniach smart home. W październiku ma zadebiutować nowa linia głośników Bluetooth, w tym retro-stylowy model Nattbad za 50 dolarów oraz połączenie głośnika z lampą stołową pod nazwą Blomprakt.

Ceny będą konkurencyjne

IKEA ma zamiar utrzymać swoją filozofię przystępnych cen również w segmencie smart home. Firma planuje oferować czujniki w cenach 10-20 dolarów, podczas gdy konkurencja, jak Eve, kosztuje około 80 dolarów, a Arre około 50 dolarów. To może być przełomowe dla demokratyzacji technologii smart home.

Firma świadomie obniża ceny swoich produktów. W 2024 roku zainwestowała ponad 2,1 mld euro w obniżki cen tysięcy produktów na wszystkich rynkach. IKEA prognozuje osiągnięcie 50 mld euro przychodu w 2025 roku, a w 2024 roku otworzyła 56 nowych punktów sprzedaży na całym świecie.