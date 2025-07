Home Tech ING Bank Śląski stawia na cyfryzację — mObywatel ułatwia zdalną obsługę klienta

ING Bank Śląski stawia na cyfryzację — mObywatel ułatwia zdalną obsługę klienta

W dobie cyfrowej transformacji bankowość nieustannie ewoluuje, by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów w zakresie szybkości i wygody. ING Bank Śląski idzie o krok dalej, wdrażając innowacyjny, w pełni zdalny proces samoobsługowy, który wykorzystuje aplikację mObywatel do potwierdzania tożsamości. Dzięki temu klienci indywidualni nie będą musieli tak często chodzić do oddziału lub czekać na przesyłki pocztowe, bo wiele kluczowych operacji bankowych można wykonać z dowolnego miejsca, mając pod ręką smartfon.