Intel odświeża rodzinę Arrow Lake pod kątem urządzeń Copilot+

Microsoft oferuje obecnie usługę Copilot+ w wybranych projektach laptopach. Jednak Intel może wkrótce zmienić rynek dzięki swojej odświeżonej linii procesorów Arrow Lake. Co od razu wiadomo – graczy z pewnością ona nie zainteresuje.

Intel Arrow Lake – czego spodziewać się po odświeżonych modelach?

Według koreańskich źródeł, cytowanych przez ZDNet, nowa linia procesorów ma się pojawić w drugiej połowie roku i prawdopodobnie rozczaruje wielu użytkowników komputerów PC, którzy wciąż czekają na prawdziwy powrót Intela i konfrontację z przewagą wydajnościową AMD na rynku komputerów stacjonarnych. Zaktualizowane układy Arrow Lake będą zawierać nowy chip NPU 4, dający możliwości przyspieszenia AI podobne do tych, które można znaleźć w systemach Copilot+.

Jeśli to się potwierdzi, odświeżona seria Core Ultra 200 może stać się pierwszymi procesorami stacjonarnymi obsługującymi ten poziom integracji AI. Potencjalnie rozszerzy to dostęp do funkcji AI firmy Microsoft w szerszym ekosystemie Windows. Ale – plotki podają także, że procesory zachowają te same rdzenie CPU i GPU, co obecne modele. To zaś oznacza, że wydajność i ulepszenia sprzętowe – oczywiście poza NPU – będą prawdopodobnie minimalne.

Istniejące procesory Core Ultra 200 zawierają już wbudowaną technologię NPU, ale ich wydajność nie spełnia wymagań Microsoftu, aby w pełni przyspieszyć chatbota Copilot. Oczekuje się, że nadchodząca architektura NPU 4 zapewni takie same możliwości AI, jakie można znaleźć w procesorach Lunar Lake klasy laptopów firmy Intel, dzięki czemu odświeżone układy Arrow Lake będą bardziej przydatne w przypadku obciążeń AI.

Firma Intel wprowadziła mikroarchitekturę Arrow Lake w październiku 2024 roku, obiecując bardziej wydajną linię procesorów stacjonarnych ukierunkowaną na produktywność. Jednak premiera została powszechnie uznana za rozczarowanie wśród graczy komputerowych, a wydajność tych układów pozostawała w tyle nawet za starszą architekturą Raptor Lake-S Refresh. Intel próbował zwiększyć atrakcyjność Arrow Lake poprzez aktualizacje mikrokodu i oprogramowania układowego, ale rezultaty okazały się rozczarowujące. W obecnej sytuacji Arrow Lake pozostaje mało atrakcyjnym produktem w segmencie komputerów stacjonarnych, a AMD nadal agresywnie ogranicza udział Intela w rynku.

Czy nieco wyższe taktowanie i znacząco ulepszony NPU uratują drugą próbę Intela wprowadzenia nowej architektury procesorów do komputerów stacjonarnych? Zobaczymy jeszcze w tym roku.